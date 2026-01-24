ポイ活YouTuberが解説、楽天カードのキャンペーンで手数料を払わずに最大4000ポイントを獲得するテクニック
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ポイ活と投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【楽天速報】ポイ活専用キャンペーンが再降臨 楽天カードあとリボキャンペーン攻略」と題した動画を公開。楽天カードの「あとからリボ払い」キャンペーンを利用し、リボ払いの手数料を発生させることなく、数千ポイントを獲得できる具体的な方法を紹介した。
動画で紹介されたのは、楽天カード会員向けに定期的に開催される「あとからリボ払い」キャンペーン。合計3万円以上の利用を「あとからリボ払い」に変更することで、もれなく2000ポイント、さらに追加条件を達成すれば合計で最大4000ポイントがもらえるというものだ。
ネコ山氏が指摘する攻略法の核心は「繰り上げ返済」にある。通常、リボ払いは手数料が発生する支払い方法だが、氏によると楽天カード側が手数料を計算する前に利用額を全額支払うことで、手数料の発生を回避できるという。「楽天が（手数料に）気づく前に支払い完了しちゃうんですよ」と、その仕組みを解説した。
具体的な手順として、まずキャンペーンにエントリーし、楽天カードで電子マネーへのチャージなどで3万円（または10万円）以上の利用を行う。その後、利用明細がアプリに反映されたら、その明細を「あとからリボ払い」に変更。リボ払いに変更したことが確認できたら、すぐにアプリのメニューから「ご利用残高の事前返済」手続きを行い、リボ払いにした利用額を全額支払う。この手順を踏むことで、手数料を支払うことなくキャンペーンの条件を達成できると説明した。
また、氏はキャンペーン期間が短い場合があることや、利用内容によっては明細への反映に時間がかかるケースがあるため、攻略は早めに行うべきだと注意を促した。この方法を知っていれば、リボ払いのリスクを避けつつ、定期的にお得なポイントを獲得できるだろう。楽天カードユーザーは、キャンペーンが開催されていないかチェックし、試してみてはいかがだろうか。
