アフィリエイトプラットフォーム「afb（アフィビー）」を運営するフォーイット（東京都渋谷区）が、結婚観に関するアンケートを実施し、結果を発表しました。

アンケートは2025年11月18日、全国の20〜69歳の男女2000人を対象にインターネットリサーチで実施。

「結婚に対して不安やためらいを感じる場合、最も大きな理由は何ですか？」という質問に対し、「特に不安はない」と答えた人が23.9％と最も多かったものの、次いで「経済的な負担（生活費・教育費など）」が22.1％という結果になりました。同社は「近年は雇用の不安定化や物価上昇が続いており、将来設計の不透明さが結婚への心理的ハードルを高めている可能性」と分析しています。

年代別で見てみると、「経済的な負担」が不安だと答えた人の割合は年代が上がるにつれて高くなり、40代が24.3％とピークに。50代からは減少傾向にあります。60代は「特に不安はない」と答えた人が29.8％と突出して多い結果になりました。同社は「人生経験を重ねることで結婚に対する不安が相対的に小さくなっている、もしくは結婚観が成熟している可能性」とコメントしています。

男女別で見てみると、男性は「特に不安はない」「経済的な負担」が同率の27.7％で、女性と比較しても多いという結果でした。一方の女性は、「特に不安はない」が20％で最多。次いで「結婚にメリットを感じない」が19％で、男性よりも高い比率となりました。「経済的な負担」は16.4％となっています。また、「義実家などの人間関係」も14.2％で、男性よりも高いことが分かりました。同社は「男性は経済面での不安を抱きやすく、女性は結婚後の生活の質や人間関係への不安を抱きやすい傾向がある」と分析しています。

今回の調査を受け、同社は「結婚に対するさまざまな不安やためらいを感じている人は多く、かつてのように結婚は誰もが通る人生のライフイベントとなる時代ではなくなりつつあるのかもしれません」とコメントを寄せています。

