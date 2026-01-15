Gemini¤Ë¼Ì¿¿¤ä¥á¡¼¥ë¤òÆÉ¤ß¼è¤é¤»¤Æ¼«Ê¬ÀìÍÑ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¡ÖPersonal Intelligence¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë
GoogleÀ½AI¤ÎGemini¤ËGmail¤äGoogle¥Õ¥©¥È¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¼è¤é¤»¤Æ¸Ä¿ÍºÇÅ¬²½¤Ç¤¤ë¡ÖPersonal Intelligence¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Personal Intelligence¤òÍ¸ú²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¡¼¥ë¤ä¼Ì¿¿¤«¤é¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆÃÄ¹¤ò¿äÂ¬¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê²óÅú¤ò½ÐÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Personal Intelligence: Connecting Gemini to Google apps
Personal Intelligence¤Ç¤Ï¡ÖGmail¡×¡ÖGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¡ÖGoogle¥É¥é¥¤¥Ö¡×¡ÖGoogle¥Õ¥©¥È¡×¡ÖYouTube¡×¡ÖGoogle¸¡º÷¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òGemini¤ËÆÉ¤ß¼è¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Personal Intelligence¤Î³èÍÑÎã¤¬°Ê²¼¡£¤Þ¤º¡¢¡Ö¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤«¤é¥ª¥¹¥¹¥á¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È»Ø¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Google¥Õ¥©¥È¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥À¤Î¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼«Á³¸ø±à¤Ê¤É¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ÍÑ¤ÎÁ´Å·¸õ·¿¥¿¥¤¥ä¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
Gemini¤¬¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÀµ³Î¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇ¤ÎGemini¤Ç¤Ï¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¡×¤ä¡Ö¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Personal Intelligence¤ò»È¤Ã¤ÆGoogle¥Õ¥©¥È¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯²óÅú¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Personal Intelligence¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¾ðÊó¤ò¸í¤Ã¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥´¥ë¥Õ¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ç¤âGoogle¥Õ¥©¥È¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥´¥ë¥Õ¤¬¹¥¤¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Gemini¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¥´¥ë¥Õ¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â©»Ò¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇGemini¤ÎÇ§¼±¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Personal Intelligence¤Ç°·¤¦¾ðÊó¤Ï¸µ¤«¤éGoogle¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Google°Ê³°¤Î´ë¶È¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¿®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Google¤Ï¡ÖGoogle¤¬°ÂÁ´¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÂ¾¤ÎAI¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ²½Í×°ø¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Personal Intelligence¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¼Ì¿¿¤ä¥á¡¼¥ë¤¬Gemini¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏGemini¤«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤¬¤¢¤ì¤Ð·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ñÏÃ¤Ê¤É¤â¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Personal Intelligence¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎGoogle AI Pro¤ÈAI Ultra¤Î²ÃÆþ¼Ô¸þ¤±¤Ë2026Ç¯1·î14Æü¤«¤é½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤ËÂÐ¾Ý¹ñ¤äÂÐ¾Ý¥×¥é¥ó¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£