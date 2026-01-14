¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡Ä¡ª¡© º´Ìî³¤½®¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡É¡Ö¥¨¥°¤¤¤Ê¡×¡ÖÅ´¿Í¤«¤è¡×191¥»¥ó¥Á¤ÎÁê¼ê¤È¡É¥Ð¥È¥ë¡É¤Ç¥Ò¥ä¥ê¡Ö¤É¤ó¤À¤±Èô¤Ö¤ó¤À¤è¡×
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Þ¥¤¥ó¥Ä 2¡Ý1 ¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¡¿¥á¡¼¥ô¥¡¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´Ìî³¤½®¡¢191¥»¥ó¥Á¤Ë¾¡¤Ä¡É¶¼°Ò¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡É
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Îº´Ìî³¤½®¤¬¡¢¿ÈÄ¹º¹15¥»¥ó¥Á¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤¶¼°Ò¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÏÆüËÜ»þ´Ö1·î14Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá¤Ç¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤È¤ÎÂç»ö¤Ê¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¡£½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤Çº´Ìî¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤ë¤È22Ê¬¤Ë¤Ï¶¼°Ò¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¿ØÆâº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¶õÃæ¤ò¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Å¸³«¤ÎÃæ¡¢º´Ìî¤ÏFW¥Þ¡¼¥ô¥£¥ó¡¦¥Ô¥¢¥ê¥ó¥¬¡¼¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¯¡£DF¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ù¥ë¤Î¥¯¥ê¥¢¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢º´Ìî¤Ï¥Ô¥¢¥ê¥ó¥¬¡¼¤è¤ê¤âÀè¤ËÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤ÆÆ¬¤Ç¿¨¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¶õÃæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç¿³¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬¿á¤«¤ì¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é¤Ï¥Ô¥¢¥ê¥ó¥¬¡¼¤Ø¤Î¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢º´Ìî¤Ï¤¹¤°¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤òºÆ³«¡£¤¹¤ë¤È²òÀâ¤Î±Ê°æÍº°ìÏº»á¤Ï¡ÖÀÜ¿¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤Ç¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤ËÂÎ¤òÄË¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢Å´¿Í¤Ö¤ê¤Ë¶ÃØ³¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢191¥»¥ó¥Á¤Î¥Ô¥¢¥ê¥ó¥¬¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢176¥»¥ó¥Á¤Îº´Ìî¤¬¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¥Ê¥¤¥¹º´Ìî¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¤Ê¡×¡ÖÅ´¿Í¤«¤è¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈô¤Ö¤ä¤ó¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¡Öº´Ìî¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤è¡×¡Ö¤É¤ó¤À¤±Èô¤Ö¤ó¤À¤èw¡×¡ÖÂçÊÁ¤ÊÁê¼ê¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ëÀª¤¤¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡×¡Ö¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤¿¡£
º´Ìî¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é17»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ìÃæ¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢2¡¼1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï13»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢»ÃÄê¤Ç16°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë