¡Ö°ì¿Í¤¤ê¤ÇÃËÅò¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÄ¤¤Â©»Ò¡£¸åÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤¿¤½¤ÎÆü¤Î½ÐÍè»ö¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦70Âå°Ê¾å½÷À¡Ë
¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤ÎK¤µ¤ó¡Ê½÷À¡¦70Âå°Ê¾å¡Ë¤Î3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡¢¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¤³¤È¡£Êì¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï4¿Í¤Ç¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Û²»À¼¤ÇÊ¹¤¯ÂÎ¸³ÃÌ
¤½¤ÎÎ¹¤ÎÅÓÃæ¡¢Í£°ì¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ëËö¤Ã»Ò¤¬°ì¿Í¤ÇÃËÅò¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ......¡£
¡ãK¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä
»Ò¶¡3¿Í¤¬¤Þ¤À¾®³Ø¹»¡¢ÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Êì»Ò4¿Í¤Ç¥¹¥¡¼¥Ð¥¹¥Ä¥¡¡¼¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¹¤ÏËþÀÊ¤Ç¤ªÎÙ¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥¹¤òÉÕ¤±¤¿¥ä¥ó¥¡¼¤Ê¤ª·»¤µ¤óÃ£¤Ç¤·¤¿¡£
½÷Åò¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬...
¥¹¥¡¼¾ì¤ËÃå¤¤¤ÆÍ·¤ó¤ÇÍè¤¿¸å¤Ë¡¢½É¤ÇÍ¼¿©¤òºÑ¤Þ¤»É÷Ï¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Î»Ò¤Ï°ìÈÖ²¼¤ÎÄ¹ÃË¤À¤±¡£Éã¿Æ¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÊÝ°é±àÇ¯Ä¹¤µ¤ó¤À¤«¤é½÷Åò¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬°ì¿Í¤ÇÃËÅò¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¿Í¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃåÂØ¤¨¤ò»ý¤¿¤»¤ÆÊÌ¡¹¤ËÆþÍá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢É÷Ï¤¾å¤¬¤ê¥¹¥Ã¥¥ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÃåÂØ¤¨¤â¤·¤Æ½Ð¤ÆÍè¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÆü¤â¸áÁ°Ãæ¤Ï¥¹¥¡¼¤ò¤·¤Æ¸á¸å¤Ë¥Ð¥¹¤ÎÆ±¤¸ÀÊ¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿ïÊ¬¤È»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤«¤éÂ©»Ò¤¬¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¡¼¾ì¤Ç°ì¿Í¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤Î¤È¤¤Í...¡×
¥Ô¥¢¥¹¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤âÃËÅò¤Ë¤¤¤Æ...
Â©»Ò¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃåÂØ¤¨¤ÈÅò¾å¤¬¤ê¥¿¥ª¥ë¤Ï»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÂÎ¤òÀö¤¦¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤³¤È¤Ë¥Ð¥¹¤ÇÎÙ¤À¤Ã¤¿¥Ô¥¢¥¹¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
É÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ë²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¢¤ê¤Î¥Ð¥¹¤Ç¤ªÎé¤â¸À¤¨¤º¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÎé¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¥¤¥ä¤Ê´¶¤¸¤ÎÊì¿Æ¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ç¤â¤¤Ã¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¿´¤Î¹¤¤¿Í¤À¤«¤é½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤«¤é¤Î¿ÆÀÚ¤ò¼õ¤±¤ÆÂ©»Ò¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÂ©»Ò¤âº£¤Ï·ëº§¤·¤Æ»Ò°é¤ÆÃæ¤Ç¤¹¡£
²¿µ¤¤Ê¤¤¿ÆÀÚ¤Ï¿Í¤Î¿´¤òÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¡ª
Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤......¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¡Ê¡÷jtown_net¡Ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡Ê¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢500Ê¸»úÄøÅÙ¡Á¡Ë¡¢ÂÎ¸³¤Î»þ´ü¡¦¾ì½ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢Ç¯Îð¡Ê20Âå¡¢30Âå¤Ê¤ÉÂç¤Þ¤«¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡Ë¤Ê¤É¤òÌÀµ¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈëÌ©¤Ï¸·¼é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ËÜ¥³¥é¥à¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÇÛÎ¸¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¸³ÃÌÃæ¤Î¾ì½ê¤ä¸ÇÍÌ¾»ìÅù¤Î¾ðÊó¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë