ºÇ¤â¸Å¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¼£ÎÅÌô¡Ö¥¿¥ß¥Õ¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡ª ºîÍÑ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Í½ËÉ¡¢°Û¾ï¹ÔÆ°¤È¤Î´Ø·¸¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡Ú²òÀâ¡Û¡ØºÇ¤â¸Å¤¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¼£ÎÅÌô¡Ù ¥ª¥»¥ë¥¿¥ß¥Ó¥ë¡Ê¥¿¥ß¥Õ¥ë¡Ë ¡ÚµÜÉñ¥â¥«¤Î¤ªÌô¥é¥¸¥ª #75¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¤¤¤ï¤·¡÷Ä¶¥Ó¥Ó¥ê¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Äê´üÅª¤Ë¡¢£±¤Ä¤Î¤ªÌô¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£ ¤¤¤¤¤Í¤ò²¡¤¹¤È¥×¥Á¤ªÌô²òÀâ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÅß¡£ÌôºÞ»Õ¤Ç¤¢¤ëÅê¹Æ¼Ô¤Î¤¤¤ï¤·¡÷Ä¶¥Ó¥Ó¥ê¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¥¿¥ß¥Õ¥ë¡Ê°ìÈÌÌ¾¡§¥ª¥»¥ë¥¿¥ß¥Ó¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¼£ÎÅÌô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¸¶°ø¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤¹¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÏÉáÄÌ¤ÎÀ¸Êª¤È°ã¤¤¼«ÎÏ¤Ç¤ÎÁý¿£¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤áÀ¸Êª¤ÎºÙË¦¤ÎÃæ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢DNAÊ£À½µ¡Ç½¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¹çÀ®µ¡Ç½¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼«¤é¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÁý¿£¤·¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ºÙË¦¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Ë¡¢¥Î¥¤¥é¥ß¥Ë¥À¡¼¥¼¤È¤¤¤¦¹ÚÁÇ¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£½Ð¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÏºÙË¦¤ÈÌþÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌþÃå¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹¤Î¤¬¥Î¥¤¥é¥ß¥Ë¥À¡¼¥¼¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¥ª¥»¥ë¥¿¥ß¥Ó¥ë¤Ï¤³¤Î¥Î¥¤¥é¥ß¥Ë¥À¡¼¥¼¤òÁË³²¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ºÙË¦¤«¤éÃ¦½Ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÁý¿£³ÈÂç¤òËÉ¤°¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Î¥¤¥é¥ß¥Ë¥À¡¼¥¼ÁË³²Ìô¤Ï¥¿¥ß¥Õ¥ë°Ê³°¤Ë¥ê¥ì¥ó¥¶¤È¥¤¥Ê¥Ó¥ë¤È¥é¥Ô¥¢¥¯¥¿¤¬¤¢¤ê¡¢Á´Éô¤Ç4¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£4¼ï¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡Â¾¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ1²ó¤ÎÉþÍÑ¤Ç¼£ÎÅ¤¬½ª¤ï¤ë¥¾¥Õ¥ë¡¼¥¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏºîÍÑ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬°ã¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¥»¥ë¥¿¥ß¥Ó¥ë¤Ï¡¢À®¿Í¤äÂÎ½Å37.5Ô°Ê¾å¤Î¾®»ù¤Ï1Æü2²ó75Ó¤ò¤ò5Æü´ÖÉþÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£37.5ÔÌ¤Ëþ¤Î¾®»ù¤ÏÊ´Ìô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅêÍ¿ÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢ÉþÍÑ¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶È¯¾É¸å48»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë³«»Ï¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤ËÉþÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤âÍ¸úÀ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥»¥ë¥¿¥ß¥Ó¥ë¤ÏÍ½ËÉÌÜÅª¤Ç¤ÎÉþÍÑ¤â²ÄÇ½¡£²ÈÂ²¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î¾ì¹ç°åÎÅÊÝ¸±¤Ï¤¤«¤º¡¢Á´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¤È¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¥¿¥ß¥Õ¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2007Ç¯º¢¤ËÉþÍÑ¸å¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë¤Ê¤É¤Î»Ò¤É¤â¤Î°Û¾ï¹ÔÆ°¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë10Âå¤Î´µ¼Ô¤Ë¤è¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é10Âå¤Ø¤Î»ÈÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¸¡¾Ú¤Ë¤è¤ê¥ª¥»¥ë¥¿¥ß¥Ó¥ë¤ÎÉûºîÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¸½ºß¤Ï10Âå¤Î´µ¼Ô¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉûºîÍÑ¤ÈÍ³²»ö¾Ý¤Î°ã¤¤¤ò¸ì¤ëºÇÂç¤Î»öÎã¤À¤È¤«¡£
¡¡ÉûºîÍÑ¤ÏÌô¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¼çºîÍÑ°Ê³°¤ÎÁ´¤Æ¤ÎºîÍÑ¤ò»Ø¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÂÎ¤Ë°¤¤ºîÍÑ¤òÍ³²ºîÍÑ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Í³²»ö¾Ý¤ÏÌô¤òÉþÍÑ¸å¤Ëµ¯¤¤¿¤¢¤é¤æ¤ë°¤¤¤³¤ÈÁ´¤Æ¤ò»Ø¤¹¤È¤¤¤ï¤·¡÷Ä¶¥Ó¥Ó¥ê¤µ¤ó¡£Ìô¤Î¤»¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄË¤ß»ß¤á¤ò°û¤ó¤À¸å¤Ë¥¿¥ó¥¹¤Ë¾®»Ø¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤â³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¥¿¥ß¥Õ¥ëÉþÍÑ¸å¤Î°Û¾ï¹ÔÆ°¤ÏÍ³²»ö¾Ý¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÉûºîÍÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÈ¯¾É¸å¤Ë¤Ï°Û¾ï¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÌô¤ò°û¤ó¤À¤«¤Ë´Ø¤ï¤é¤º½¼Ê¬¤ÊÃí°Õ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¼£ÎÅÌô¡Ö¥¿¥ß¥Õ¥ë¡Ê°ìÈÌÌ¾¡§¥ª¥»¥ë¥¿¥ß¥Ó¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ä¤«¤Ä¤Æ¼Ò²ñÌäÂê¤È¤µ¤ì¤¿»ö¾Ý¤Þ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¡¢¤¤¤ï¤·¡÷Ä¶¥Ó¥Ó¥ê¤µ¤ó¡£¤½¤Î²òÀâ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Û¾ï¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»öÎã¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ä¤¤¤³¤Î´Ö¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿
¡¦¥¦¥£¥ë¥¹¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È²¿¤Ê¤ó¤À¤è¡¦¡¦¡¦
¡¦¾Íè¡Ö°ìÈÌ¼£ÎÅÌô¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤ä¤Ê¡£¥¾¥Õ¥ë¡¼¥¶
¡¦¶ì¤¤»×¤¤½Ð¡ÊÈæÓÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë
¡¦¤¤¤¤ÀâÌÀ
¡¦¤Ê¤ë¤Û¤É¤Ê¤¡¡¢¤¨¤¨ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿
