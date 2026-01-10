職場で配りたい「福岡県のお土産」ランキング！ 2位「あまおうのチョコタルト」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末年始の帰省や旅行など、お土産を選ぶ機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、職場の方に喜ばれる手土産を探している人も多いのではないでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「福岡県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「福岡産あまおういちごの甘酸っぱさとチョコの濃厚さが絶妙で、見た目も華やかで喜ばれやすいから」（40代男性／静岡県）、「タルトがカットされて個包装されていると、取りやすく衛生的で、配るのにも便利だからです」（60代男性／愛知県）、「見た目がいい 個包装で配りやすい」（40代男性／大分県）といった声が寄せられました。
回答者からは「福岡土産の定番中の定番」（30代回答しない／愛知県）、「代表的なお菓子なので、性別年代問わず喜ばれそうだから」（30代女性／埼玉県）、「しっとりなめらかな皮にミルク風味の白あんがふんわり広がり福岡らしい銘菓感があり誰でも食べやすいやさしい甘さが職場でも好まれやすく個包装で配りやすく安心して渡せる」（40代女性／埼玉県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2025年12月8日、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「福岡県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：あまおうのチョコタルト（苺のワルツ）／62票2位は「あまおうのチョコタルト（苺のワルツ）」でした。福岡県産のブランド苺「あまおう」を使用した、苺型のかわいらしいチョコタルトです。「見た目が華やかでかわいい」「個包装で配りやすい」「苺の甘酸っぱさとチョコの相性がよい」といった理由で、見た目も楽しめる華やかな手土産として選ばれました。
回答者からは「福岡産あまおういちごの甘酸っぱさとチョコの濃厚さが絶妙で、見た目も華やかで喜ばれやすいから」（40代男性／静岡県）、「タルトがカットされて個包装されていると、取りやすく衛生的で、配るのにも便利だからです」（60代男性／愛知県）、「見た目がいい 個包装で配りやすい」（40代男性／大分県）といった声が寄せられました。
1位：博多通りもん（明月堂）／103票1位は「博多通りもん（明月堂）」でした。上質な白餡（しろあん）を包んだ、しっとりとした食感が特徴の福岡を代表する西洋和菓子です。アンケートでは圧倒的な票数を獲得し、「福岡土産のド定番」「誰に渡しても喜ばれる」「味に間違いがない」と、その知名度と万人受けするおいしさが絶大な支持を得ました。
回答者からは「福岡土産の定番中の定番」（30代回答しない／愛知県）、「代表的なお菓子なので、性別年代問わず喜ばれそうだから」（30代女性／埼玉県）、「しっとりなめらかな皮にミルク風味の白あんがふんわり広がり福岡らしい銘菓感があり誰でも食べやすいやさしい甘さが職場でも好まれやすく個包装で配りやすく安心して渡せる」（40代女性／埼玉県）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:田中 寛大)