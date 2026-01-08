フリーアナウンサーの石井亮次（48）が、8日に行われたピン芸人日本一決定戦「R―1グランプリ 2026」の大阪での2回戦に出場し、見事に突破。準々決勝に進出した。

出番直後にYouTubeで行われた発表で結果を知り、「まさか2回戦を通るとは。とてもうれしい」とガッツポーズで喜んだ。

ネタは「アナウンサートーク」。かつて1時間半のトークショーなども経験。昨年4月から「月1本ネタを作って計7本。直前に1人のディレクターに見てもらっただけ」といいながら、修羅場を経験してきたアナウンサーだけに軽妙なトークで笑いを誘った。

次は28日に大阪で開催される準々決勝。この日のように名古屋での生放送を終えてチャレンジする。

過去の「R―1」には、芸人以外では俳優の斎藤工、タレントの上原さくら、実業家の堀江貴文氏らが出演したこともある。今年のエントリー数は史上最多の6171人。11月から東京・大阪で1回戦が行われていた。

石井アナは東大阪市出身。TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）のMCを務めるなど、多くの番組に出演している。