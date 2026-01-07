鈴木奈々、『仰天ニュース』』再現VTRに出演も…まさかの人物からNG「昨日いきなり呼び出されて…」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が6日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』仰天チェンジ＆驚愕出来事の謎に迫る！25年目新春仰天4時間スペシャル」（後7：00〜後10：54）に出演。再現VTRに出演するも、まさかの事態が起きていたことを明かした。
【写真】「おばあちゃんがずっと応援してくれるの嬉しいですね」88歳祖母との“顔出し”2ショットを披露した鈴木奈々
番組では視聴者から寄せられた身近な危険を伝えるコーナーが放送され、料理中に味見した女性を襲った悲劇を伝えるVTRに鈴木が登場。食道に大きなキュウリが詰まり、悶絶する女性を熱演した。
この映像を見た笑福亭鶴瓶が「奈々も（演技が）上手いな」と語りかけると鈴木は「でも私、あれ再撮影したんですよ」と突然告白。続けて「仰天ニュースの上の人が…私の演技、NG出て…。昨日いきなり呼び出されて…」と収録前日に撮り直しを行ったと語った。
このカミングアウトにスタジオからは驚きの声が上がったが、鶴瓶は「これめっちゃおもろいな。仰天ニュースの上の人」と鈴木の独特な言い回しにドハマりの様子で爆笑した。
鈴木によると、痛がっているシーンで指摘があったといい「私の演技が下手くそすぎて。仰天ニュースの上の人が…」と何度も繰り返していた。
