年齢を重ねるたびに、ふと自分の年齢にショックを受けたり、「もう歳をとりたくない」と感じたりする瞬間は、誰にでもあるもの。そんな加齢へのネガティブな気持ちについて描いた作品『年取るの怖がらないでいこ！』（作：ウクさん）がInstagramに投稿されると、そこに記された逆転の発想に関心が集まっています。



【漫画】『年取るの怖がらないでいこ！』（全編を読む）

物語の舞台は、とある日にギャルちゃんと主人公のゆいが飲みに行った居酒屋です。ゆいは店員からアンケート記入をお願いされ、それに記載する自分の年齢から、「もう年とりたくない！ここら辺で時止まれーって感じ」と、うんざりした様子で言います。



しかし、この言葉に対してギャルちゃんは「歳とるのうれしい」と全く逆の反応をします。驚くゆいがギャルちゃんに理由を聞くと「自分ここまで生き抜いてきましたって証だから」と笑いながら答えるのでした。



さらにギャルちゃんは、年齢が変わると好きなものや似合う服が変わり、その変化を楽しんでいるのだと言います。年を重ねることへの恐れを、まるでポジティブな魔法で塗り替えるようなギャルちゃんの深い言葉に感心するゆいでした。



読者からは「そうね！ぼちぼち変わってくから飽きずに生きられる」「一生同じ年齢は飽きる！確かにそうかもって思いました」など共感の声があがっています。



そんな同作について、作者のウクさんに詳しく話を聞きました。



シミもシワもおしゃれに変えて、いつまでもときめくギャルで

ー「年を重ねることはすごく幸運なこと！」この考えはどのようなシーンで思うようになったのでしょうか？



おじいちゃんの誕生日をお祝いした時に思いつきました！喜ぶおじいちゃんを見て、歳をとるのは、すごく幸運で素晴らしいこと、何も悲しくなる必要はないと思い出させてもらいました。



ー歳を重ねることに不安を感じている人へ、ギャルちゃんだったらどんな言葉をかけると思いますか？



「おばあちゃんギャル目指そ！」って言うと思います（笑） 私もですが、年齢によって見た目が変わることや周りからの扱いが変わることに戸惑うことはたしかにあります！でも、どんな自分になるかは、本来自分が決めていいもの！自分のこれからはまだ誰も知らないんだから、勝手に想像して悲しくならないくていい。「シワもシミもおしゃれに変えていつまでもときめくギャルでいる！」がギャルちゃんの目標です（笑）



ーウクさんご自身は“年齢を重ねるのが嬉しい瞬間”はありますか？



大人でしか出せない色気というのでしょうか…それを出せるようになってきたのは嬉しいです（嘘です笑）でも、ほんとに似合う服が変わったり、少し顔つきが変わってくると、新たなステージに挑戦する切符を手にしたような気がして、ワクワクしたりします！



（海川 まこと／漫画収集家）