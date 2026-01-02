同じ場所にいるのに、なぜかいつも話しかけられる人とそうではない人がいる。自分は空気のようにスルーされている気がして、ちょっとだけ寂しくなったことはないだろうか。実はその差は、社交性や話術ではなく“自己肯定感”にある。本稿では“人生の指針”を示してくれる新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）から「なぜか人が集まってくる人」が自然と身につけていることについてのエッセイを抜粋・再編集して取り上げる。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）

“存在感のある人”は

自己肯定感が高い

幼い頃に愛されて育った子どもは、自己肯定感の英才教育を受けたようなもの。彼らは安定感と抜群のコミュニケーション能力、そして他者へのやさしさをあわせ持つ。次のような人だ。

1．なぜか話しかけられやすい

性別や年齢にかかわらず、誰とでも会話ができる。気さくで、相手を緊張させない。

2．細かいことを気にしない

些細なことにも動じず、カリスマ性があり、いつでも言動に余裕がある。

3．相手の立場になって考えられる

状況を多角的に分析し、相手の身になって考えることができる。

4．欲張らない

独り占めせず、分かち合うことに喜びを感じる。必要以上を求めず、自分の身の丈に見合ったボリュームで満足できる。

5．自分を信じている

どんなときも自分を信じることができる。

自己肯定感とは、自分を大切にし、どんなときも尊重する気持ちだ。自己肯定感の低い大人になった人でも、行動次第で変わることができる。

自分の「好き」をひとつずつ見つけ、自分自身に意識を向けること。その積み重ねが、少しずつ心の土壌を耕し、自分を信じる力を育てていく。

（本記事は『人生は期待ゼロがうまくいく』から一部を抜粋・再編集したものです。）