【井澤 梓】経済的に余裕があっても「お年玉は据え置き」…シニア世代の哀しいけれど現実的な価値観

年末年始、帰省で集まった孫や親族に「お年玉」をあげる人も多いだろう。

一方で気になるのは、止まらない物価高だ。2024年11月の消費者物価指数は前年同月比3.0％上昇、2025年に入ってもその勢いは衰えていない。食料品に限れば上昇率はさらに高く、特にお米の高騰は家計を直撃している。日常の買い物で、誰もが「円の価値の下落」を実感していることだろう。

「失われた30年」、賃上げは行われなかったが、子どもたちのお年玉の額はどうだろうか。 シニアの求人サイト「レガシーフォース」を運営する株式会社モロが実施した調査によると、お年玉をあげる予定のシニアの8割以上が、これだけの物価高にありながら「金額は増やさない」と回答している。

筆者が取材をしたシニア世代も、それぞれの理由から「お年玉は値上げしない」という声が多い。

経済的余裕がある人でも、お年玉の金額を据え置くケースが多い。

兵庫県在住のCさん（78歳・女性）は姪の子供に毎年1万円を渡している。Cさんは夫に先立たれ一人暮らし。都内で働く一人娘は独身で、親族の中で未成年なのは姪の子供だけだという。

節約が趣味だと質素な生活を送るCさんだが、実は家賃収入があり、年金にはこれまで一切手をつけずに貯金しているという。貯金は、将来施設に入ることになった際の備えだそうだ。

「お年玉っていうのは1万円って昔から決まってるじゃない。キリが悪い数字は考えたことがない」と話す。

金銭的にはかなり余裕があるようにみえるCさんも、お年玉の金額は据え置き派だ。キリのいい金額として1万円にこだわっている。

ところが、手土産やプレゼントの金額は、物価高で上がっていると語る。

「これまでより予算が1.5倍くらいになっている気がします。以前なら2,000円も出せば立派な菓子折りが買えたけれど、今はスカスカ。そんな恥ずかしいモノは持っていけないですよね」

「モノ」の場合、内容量が減ったり箱が小さくなったりすれば、誰の目にも「貧相になった」ことが明らかだ。対面で渡す手土産には、贈り主の「見栄」や「体裁」がダイレクトに反映される。

しかし、お年玉という「現金」は、1万円札という「形」さえ変わらなければ、その実質価値がいくら減っていようと、贈る側の体裁は保たれてしまう。

お年玉はキリのいい金額であるべき──。そんな固定観念が、インフレに合わせた値上げを妨げている一因のようだ。

昔はマンガ雑誌が55冊も買えたのに…目減りする「1万円」の価値

では、据え置かれたお年玉の「実質的な価値」はどの程度下がったのか。

総務省の消費者物価指数によると、この30年間で物価は約8％上昇した計算だ。加えて、ここ最近の上昇スピードはそれまでとは異次元で、8％以上の上昇を感じている人がほとんどではないだろうか。

もちろん子どもたちが買うものも、物価高の影響が現れている。

少年マンガ雑誌を例に取ろう。1994年は1冊180円だった。1万円あれば55冊も買えた計算になる。

ところが2025年、同じ雑誌は1冊300円前後。1万円で買えるのは33冊程度だ。1万円の価値は4割も目減りしている。

お菓子の内容量はいつの間にか減少し、ステルス値上げが続く。ファストフードのセットメニューも500円台から700円、800円へと値上がりしている。

昭和・平成の子どもたちが1万円で楽しめたものを、令和の子どもたちは同じ金額では手に入れられない。

マンガ雑誌を基準に単純計算すれば、1995年と同じ購買力を維持するには、お年玉は約1万6,700円必要だ。しかし今回、シニア世代に話を聞く限り、物価高に合わせてお年玉を半端な額で渡すことは今後もなさそうだ。

お年玉から、インフレに追いつかない日本の構造すらも見えてきた。

物価が3％上昇する中で、年金もまた実質的に目減りし、医療費・光熱費が重くのしかかる。その中でお年玉を工面するのは一苦労だ。

一方で、子どもたちにとっても辛い状況だ。同じ1万円を受け取っても、親世代が子どもの頃に比べて買えるものは確実に減っている。

インフレという構造的な問題の前で、お年玉の実質価値は静かに目減りし続けている。

「失われた30年」と呼ばれる経済停滞の中で、賃金も、年金も、そしてお年玉も上がらなかった。物価だけが上がり続ける中で、据え置かれた「1万円」の価値は、年々軽くなっている。

一方で印象的だったのは、今回話を聞いた全員が「お年玉を減らすことはない」と言ったことだ。

暖房を消し、食費を切り詰めてでも、お年玉はあげる。そこにあるのは、数字や経済合理性を超えた、孫や親族への愛に他ならない。

誰もが無理や我慢をすることなく、ゆとりを持って満足のゆくお年玉を渡せる。そんな日が来ることを願わずにはいられない。

調査概要：インフレとお年玉に関する調査

調査期間：2025年12月

調査対象：お年玉をあげる予定の60代以上500名

調査方法：インターネット調査

調査方法：インターネット調査

