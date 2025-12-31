¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û¶ðß·Âç¡¦Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¡Ö¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¾¡¤Ä»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¡¡4Ç¯À¸¤¿¤Á¤ËÇ®¤¤»×¤¤
2026Ç¯1·î2¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¶ðß·Âç³Ø¤ÎÆ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë4Ç¯À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¶ðß·Âç³Ø¡£º£µ¨¤Î±ØÅÁ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï10·î¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ç5°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ÏºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë17²óÌÜ¤Î±É´§¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
11·îËö¡¢Ìó1¤«·î¸å¤ËÇ÷¤ëÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶ðß·Âç³Ø¤ÏÀéÍÕ¸©¤Ç¶¯²½¹ç½É¤ò¼Â»Ü¡£Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾õ¤Ë¤Ï¡ÖÁª¼êÁØ¤¬Èó¾ï¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤â¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤ÁêÃÌ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈ¢º¬¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀÄ»³¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²æ¡¹¤â¡¢º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÈó¾ï¤ËÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿Æ£ÅÄ´ÆÆÄ¡£
¶ðß·Âç³Ø¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î»³ÀîÂóÇÏÁª¼ê(4Ç¯)¤äº´Æ£·½ÂÁÁª¼ê(4Ç¯)¡¢°ËÆ£ÁóÍ£Áª¼ê(4Ç¯)¡¢µ¢»³ÐÒÂçÁª¼ê(4Ç¯)¤éÎÏ¤Î¤¢¤ë4Ç¯À¸¤¬Ãæ¿´¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢»³ÀîÁª¼ê¤È°ËÆ£Áª¼ê¤Ï¤È¤â¤Ë1Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é»³¤Î¶è´Ö(5¶è¡¦6¶è)¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÀîÁª¼ê¤¬Î¨¤¤¤ëº£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬4Ç¯À¸¡£»³Àî¥¥ã¥×¥Æ¥ó°Ê²¼4Ç¯À¸¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¾¡¤Ä»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»³Àî¤ä°ËÆ£¤Ï1Ç¯À¸¤Î»þ¤«¤é»³²¼¤ê¡¦»³¾å¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î4Ç¯´Ö¡¢¶ðß·¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËºÇ¸å¤¤¤¤»×¤¤¤ò¤·¤ÆÂ´¶È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»ä¤â¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖÈ¢º¬¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²¦ºÂÃ¥´Ô¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£