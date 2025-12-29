家事の中でも何かと面倒な掃除。リビングや子ども部屋などは毎日掃除をする人も多いと思いますが、玄関はどうでしょう？ 玄関は毎日出入りする場所ですが、意外と掃除頻度をめぐって意見が分かれやすいポイントでもあります。そこで今回は、SNSやネットの意見を参考に、どれくらいの頻度で玄関掃除をしているのか調査しました。

毎日、週1、月1とさまざま

玄関は人の出入りによって土ぼこりがたまりやすい部分ですが、ネット上の意見を見ると毎日掃除をしている人は少ない様子。「玄関掃除は年に1回しかしない」「来客時に慌ててする」という人だけでなく、なかには「玄関は掃除しない！」という人もいました。

もう少し掃除間隔が短い人からは、「たたきが黒っぽくて汚れが目立たないから、玄関掃除は2カ月に1回くらいかな」「夫婦2人暮らしで玄関が土で汚れることもないので、掃除は月1回で十分」といった声も。玄関掃除の頻度は、たたきの材質や家庭環境によっても変わるようですね。

掃き掃除や水拭きなど掃除方法はさまざまですが、意外と週単位で玄関掃除をする人も少なくありません。「週末に家の掃除をまとめてするから、玄関掃除もそのタイミングでサッとしてる」「配達員さんに悪い印象を与えたくないので、週に1回は掃き掃除してます」「週一で水流して磨く」という声も挙がっていました。

毎日玄関掃除をしている人からは、「子ども靴が砂だらけになるので、毎日の掃き掃除は欠かせません」「玄関掃除は毎朝の日課。トータル5分で終わるし、きれいな状態を保っておけば、急な来客があっても焦らないので安心」といった意見も。また、「毎日掃除をして、玄関からいい運気を呼び込みたい」と話す人も見られました。

玄関掃除のベストな頻度は、ライフスタイルによって大きく変わります。自分にとって無理のない掃除ペースを見つけることが、清潔で気持ちのいい玄関を保つコツといえるでしょう。