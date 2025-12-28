「メディカルチェックに合格」26歳の日本代表DFがドイツ１部に電撃移籍へ！「契約書に署名するだけ」と現地報道
藤田譲瑠チマが所属するブンデスリーガのザンクトパウリが、新たな日本代表戦士の獲得に近づいているようだ。
地元メディア『MOPO』は12月27日、「残るは手続きのみ。ザンクトパウリは冬の移籍第１号選手との契約に近づいている」と題した記事を掲載。アビスパ福岡に所属する26歳の日本代表DF、安藤智哉の獲得が目前だと報じた。
「約２週間前、日本のメディアは、ザンクトパウリがアンドウに問い合わせをしたと報じた。１月10日に27歳になる190センチのセンターバックは、ハンブルクのクラブとの交渉がかなり進んでいると言われていた。12月中旬にはそうではなかったが、その後に状況は大きく変わった。アンドウは標準的なメディカルチェックに合格し、契約書に署名するだけで、移籍は完了する」
同メディアは、「今年７月の香港戦（６−１の勝利）でデビューを果たした３度の代表経験を持つ彼は、アビスパ福岡から移籍する。移籍金はフリー、もしくはわずかな移籍金となる」と続けている。
あとは正式発表を待つのみのようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
