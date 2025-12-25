イングランド・チャンピオンシップ（２部）サウサンプトンに所属するＭＦ松木玖生（２２）がこの冬に退団する可能性が出てきた。海外メディア「ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＬＥＡＧＵＥ ＷＯＲＬＤ」が報じた。

松木はＦＣ東京から２０２４年７月にサウサンプトンに完全移籍。昨季はレンタルでトルコ１部ギョズテペでプレーし、今季はサウサンプトンに復帰したものの、ここまでリーグ戦２試合に途中出場しただけで、目立った活躍は見せられていない。

トンダ・エカート監督も「彼と話し合い、状況が整わないときもあると伝えた」とし、レギュラー定着に苦戦中だ。

そんな中、同メディアによると、サウサンプトンを中心とする評論家のマーティン・サンダース氏は松木について「興味深い話だと思う。多くのファンはなぜ松木が出場しないのか疑問に思っている」とし「クラブは松木を売却するか？ 可能性としては十分にある。あるいはネットワーク内の別のクラブに移籍させるかもしれない。正直に言うと、彼に居場所はないと思う」と解説した。

松木とサウサンプトンの契約は２０２８年夏まで。同メディアは「契約状況を考えると、エカート監督の計画に含まれていないのは明らかであり、必要とされていないのにチーム内のスペースを占めている。それ（移籍）がすべての関係者にとって最善策かもしれない」と指摘していた。