µÈ¾Í»û¡Ö¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«²£Ãú 80¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò¼Â»Ü / ¿·¥Û¥Æ¥ë¡ÖBEB5Ìç»Ê¹Á by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤¬ÃÂÀ¸¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡¦µÈ¾Í»û¤Ë¤Æ¡Ö¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«²£Ãú80¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ä«ÆüÄÌ¤ê¾¦Å¹²ñ¡¢µÈ¾Í»û¾ÍÏÂ²ñÄÌ¤ê¾¦Å¹²ñ¡¢µÈ¾Í»û¾ÍÏÂ²ñ°û¿©Éô¤¬¼çºÅ¤·¡¢ÉðÂ¢Ìî»Ô¤ª¤è¤ÓÉðÂ¢Ìî»Ô¾¦Å¹Ï¢¹ç²ñ¤¬¸å±ç¡¢À®ìþÃæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë·Á¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥·¥à¥éÀºÌ©ÃÏ·ÁÌÏ·¿¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖNISHIMURA PROJECT¡×¤¬´ë²è¶¨ÎÏ¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«²£Ãú¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÂÄêÈÇ¥í¥²¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ä¡¢80¼þÇ¯µÇ°¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ëÀßÃÖ¤òµÇ°¤·¤¿¥«¡¼¥ÉÇÛÉÛ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
µï¼ò²°°Ê¾å Î¹Ì¤Ëþ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ë¡¼¥º¤Ë²á¤´¤¹¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBEB¡Ê¥Ù¥Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯7·î24Æü¡¢Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¡ÖBEB5Ìç»Ê¹Á by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤ò³«¶È¤¹¤ë¡£À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©¤Ø¤Î½é¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡£BEB5Ìç»Ê¹Á¤Ï¡¢·Ú°æÂô¡¢ÅÚ±º¡¢²ÆìÀ¥ÎÉ³À¤ËÂ³¤¯¡¢BEB¥Ö¥é¥ó¥É¤Î4»ÜÀßÌÜ¤Ç¡¢´ØÌç³¤¶®¤ÎÀä·Ê¤È¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËË¾¤à¡¢Ìç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥È¥¥á¥³¤¶®¥¹¥Æ¥¤¡×¡£´ØÌç³¤¶®¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê·Ê¿§¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢Àä·Ê¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ËËþ¤Á¤¿¥È¥¥á¤¯¥¹¥Æ¥¤¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¢£ÇÛÀþ¥¹¥Ã¥¥ê¡¢ºî¶È¤Ï¹¡¹¡ª¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯²þÎÉ¤µ¤ì¤¿Éý120cm¥í¡¼¥Ç¥¹¥¯
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Ê¥í¡¼¥Ç¥¹¥¯¤ò¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¹â¤µ¤ò38cm¡Á50cm¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¥¿¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¼ýÇ¼Éô¤ò¾¯¤·¹¤¯¤·¡¢Å·ÈÄ¤ò¤è¤ê¹¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê·ç¤¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Ê¤É²þÎÉ¤ò¤·¤¿¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ä¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Éý120cm¡ß±ü¹Ô45cm¤Î¥í¡¼¥Ç¥¹¥¯¤Î¡Ö100-DESKL026BK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¡Ö100-DESKL026MN¡ÊÌÚÌÜ¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡õ¸ÂÄê¥«¡¼¥É¤òÇÛÉÛ¡ªµÈ¾Í»û¡Ö¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«²£Ãú 80¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò¼Â»Ü
¢£Ç»¸ü¹õÌ£Á¹¥À¥ì¤¬Íí¤à¡ª¤«¤Ä¤ä¡ÖÆÚ¥í¡¼¥¹Å·¤È¥Á¥¥ó¥«¥ÄÐ§¡×
¥¢¡¼¥¯¥é¥ó¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î⼦²ñ¼Ò¡¢¤È¤ó¤«¤ÄÀì⾨Å¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤Ä¤ä¤Ï¡¢¹ñÆâ¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤Ë¤Æ¡ÖÆÚ¥í¡¼¥¹Å·¤È¥Á¥¥ó¥«¥ÄÐ§¡×¤ò2025Ç¯12·î15Æü(·î)¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£²Ã¹©¹©¾ì¤«¤éÌó4½µ´Ö½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¥Á¥ë¥É¾õÂÖ¤ÇÇ¼ÉÊ¤µ¤ì¤ë¡¢¤«¤Ä¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆÚ¥í¡¼¥¹¤òº£²ó¤ÏÅ·¤×¤é¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£ÆÚ¥í¡¼¥¹Å·¤È¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥Á¥¥ó¥«¥Ä2Ëç¤ò¶Ì»Ò¤Ç¤È¤¸¡¢Ð§¤Ø¹ë²÷¤Ë¹ç¤¤À¹¤ê¤Ë¤·¤¿¡£Ì£¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢¥³¥¯¿¼¤¯´ÅÌ£¤Î¤¢¤ëÆÃÀ½¡Ö¹õÌ£Á¹¥À¥ì¡×¤À¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤È²ó¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿Ç»¸ü¤Ê¥¿¥ì¤¬¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÆù¤Î»Ý¤ß¤ÈÍí¤ß¤¢¤¤¡¢»×¤ï¤º¤´ÈÓ¤ò¤«¤¤³¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¢£¼ê·Ú¤Ë¾åÉôµë¿å¡õ¿åÏ³¤ìËÉ»ß¡ª¥ª¥Õ¥£¥¹¤â¿²¼¼¤â½á¤¦¡¢USB½¼ÅÅ¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼²Ã¼¾´ï
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤º¤Ë¾å¤«¤éÃí¤°¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ëµë¿å¤Ç¤¡¢¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢¤ÎÂî¾å²Ã¼¾´ï¡Ö400-TOY051W¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£µë¿å¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Õ¥¿¤ò³°¤¹¼ê´Ö¤¬ÉÔÍ×¡£¾åÉô¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¿å¤òÃí¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¤ë¡£¹½Â¤Åª¤Ë¤â¿åÏ³¤ì¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤â¤³¤Ü¤ì¤Ë¤¯¤¤°Â¿´Àß·×¡£¼ê·Ú¤µ¤ÈÀ¶·é¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢»È¤¦¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤²Ã¼¾´ï¤À¡£
¢£¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤¬Ê¡²¬¸©¤Ë½é¿Ê½Ð¡ªÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤Ë¿·¥Û¥Æ¥ë¡ÖBEB5Ìç»Ê¹Á by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤¬ÃÂÀ¸
¢£ÇÛÀþ¥¹¥Ã¥¥ê¡¢ºî¶È¤Ï¹¡¹¡ª¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯²þÎÉ¤µ¤ì¤¿Éý120cm¥í¡¼¥Ç¥¹¥¯
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡õ¸ÂÄê¥«¡¼¥É¤òÇÛÉÛ¡ªµÈ¾Í»û¡Ö¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«²£Ãú 80¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò¼Â»Ü
¢£Ç»¸ü¹õÌ£Á¹¥À¥ì¤¬Íí¤à¡ª¤«¤Ä¤ä¡ÖÆÚ¥í¡¼¥¹Å·¤È¥Á¥¥ó¥«¥ÄÐ§¡×
¢£¼ê·Ú¤Ë¾åÉôµë¿å¡õ¿åÏ³¤ìËÉ»ß¡ª¥ª¥Õ¥£¥¹¤â¿²¼¼¤â½á¤¦¡¢USB½¼ÅÅ¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼²Ã¼¾´ï
¢£¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤¬Ê¡²¬¸©¤Ë½é¿Ê½Ð¡ªÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤Ë¿·¥Û¥Æ¥ë¡ÖBEB5Ìç»Ê¹Á by À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤¬ÃÂÀ¸
