¡Ö·»Äï¤Î¤è¤¦¤Êå«¡×¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹ÅÅ·â²ÃÆþ¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¡¢ÆüËÜÂåÉ½DF¤È¤ÎºÆ²ñ¤ËÈ¿¶Á¡¡2026Ç¯WÇÕ¤Ç¤Î¡È¥¿¥Ã¥°ºÆ·ëÀ®¡É¤Ë´üÂÔ
¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥êー¥°¤ÎÌ¾Ìç¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ï16Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÉÚ°Â·òÍÎ¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï32¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆ±Ë¦¤È¤Î¸òÎ®¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºÆ¶¦Æ®¤Ø¸þ¤±¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ
27ºÐ¤ÎÉÚ°Â¤Ï¡¢2021Ç¯²Æ¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥¢ー¥»¥Ê¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏÉé½ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï±¦¤Ò¤¶¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£7·î¤Ë¤Ï¡¢4Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¥¢ー¥»¥Ê¥ë¤ÈÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¤â¤È·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏÌµ½êÂ°¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÉÚ°Â¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¶¯¹ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡£ÍèÇ¯¤Ë¹µ¤¨¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÉÚ°Â¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î³ÍÆÀ¥ª¥Õ¥¡ー¤òÄó¼¨¡£16Æü¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢Àµ¼°·ÀÌó¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¶¦Æ®·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÆ±Ë¦DF¤È¤ÎºÆ²ñ¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢DFÈÄÁÒÞæ¤È¤ÎºÆ²ñ¥·ー¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ø¥¤¥Ø¥¤¥Ø¥¤¡¢¥È¥à¡ª¡×¤ÈÎý½¬Á°¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ëÈÄÁÒ¤Ë¡¢ÉÚ°Â¤â¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡¢¥È¥à¡ª¡×¤È¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¸¥ãー¥¸»Ñ¤òË«¤á¤ëÈÄÁÒ¤Ë¡¢ÉÚ°Â¤â¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥à¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈÄÁÒ¤¬Äù¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¸òÎ®¥·ー¥ó¤ÏSNS¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö·»Äï¤Î¤è¤¦¤Êå«¡¢¤Þ¤¿2¿Í¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×¡ÖÈà¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£¥±¥¬¤Î¤Ê¤¤¥·ー¥º¥ó¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
27ºÐ¤ÎÉÚ°Â¤È28ºÐ¤ÎÈÄÁÒ¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¡¢22Ç¯¤Î¥«¥¿ー¥ëWÇÕ¤Ç¤â¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿ÌÁÍ§¡£ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¤âºÆ¤ÓDF¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¶¦Æ®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç2¿Í¤¬ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ãæ¡¢ÉÚ°Â¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÉñÂæ¤ÇºÆ¤Óµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£