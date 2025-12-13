クリスマスプレゼントについて描いた幸せまつ子さんの漫画が、インスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

クリスマスが近づくと、張り切る「サンタさん」たち。このサンタさんたちは、誕生日よりもクリスマスのプレゼントの方が豪華になります。その理由は…という内容で、読者からは「いいなあー」「めちゃくちゃ分かります！」などの声が上がっています。

子の願いをなんとしても…親の愛が溢れる瞬間

幸せまつ子さんは、日常生活や家族のこと、また持病であるIgA腎症の治療や入院記録を、インスタグラムとブログ「幸せまつ子の一生」で発表しています。幸せまつ子さんに、作品についてのお話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

幸せまつ子さん「年々サンタの寿命が減っていくので、クリスマスが近づくと自然と力が入ってしまいます。そんな、いてもたってもいられない気持ちのまま描きました」

Q.今までサンタさんは、リクエストには全て応えてくれたのでしょうか。

幸せまつ子さん「子どもたちは毎年サンタさんに手紙を書くのですが、お願いした物は必ず届けてくれます。去年、息子がお願いした物の中にすでに販売停止になっていた物があって、それはさすがにサンタさんも焦っていましたが、メルカリでなんとかゲットしていました（笑）」

Q.今年のサンタさんの準備は、もう進んでいますか。

幸せまつ子さん「子どもたちの欲しい物は確認できているので、サンタはパートの時間を増やして、資金調達しています！」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

幸せまつ子さん「わが家のように、お子さんの誕生日よりプレゼントに気合いが入っているおうちもあるようで、親近感がわいてうれしかったです。これからまたサンタさんが現れる季節なので、皆さんがすてきなクリスマスを過ごされますよう願っております」