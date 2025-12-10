横浜バニラから冬季限定ドリンクが初登場! ランドマークプラザで期間限定販売へ
横浜発のギフトスイーツブランドを展開する横浜バニラから、冬季限定チョコレートドリンク「ホットメルティーラテ」が初登場。「ホットメルティーラテ」は、12月10日〜28日の期間限定で、初出店となるランドマークプラザで販売される。
横浜バニラ「ホットメルティーラテ」(750円)
「口に含めば、あなたの冬がパッとはなやぐ」。そんな一杯を目指したチョコレートドリンクとのこと。優しいチョコレートラテを力強いスパイスが引き立てる仕立てで、横浜バニラが冬のために用意した特別なフレーバーだという。
「口に含めば、あなたの冬がパッとはなやぐ」
艶やかでなめらかなガナッシュに、7種のパウダーを調合した横浜バニラオリジナルのウィンタースパイスを合わせ、やさしいチョコレートの風味を引き立てている。さらに、天然ブルボンバニラエキスが香るふわふわのホイップクリームがたっぷりと乗り、冬らしい満足感が味わえる一杯に仕上がっているという。
艶やかで口溶けなめらかなガナッシュ
横浜バニラオリジナルのウィンタースパイス
ふわふわのホイップクリーム
横浜バニラ「ホットメルティーラテ」(750円)
「口に含めば、あなたの冬がパッとはなやぐ」。そんな一杯を目指したチョコレートドリンクとのこと。優しいチョコレートラテを力強いスパイスが引き立てる仕立てで、横浜バニラが冬のために用意した特別なフレーバーだという。
艶やかでなめらかなガナッシュに、7種のパウダーを調合した横浜バニラオリジナルのウィンタースパイスを合わせ、やさしいチョコレートの風味を引き立てている。さらに、天然ブルボンバニラエキスが香るふわふわのホイップクリームがたっぷりと乗り、冬らしい満足感が味わえる一杯に仕上がっているという。
艶やかで口溶けなめらかなガナッシュ
横浜バニラオリジナルのウィンタースパイス
ふわふわのホイップクリーム