【Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ：追加ストーリー・コンテンツ】 12月10日 配信 価格：3,000円

ポケモンは、Nintendo Switch用アクションRPG「Pokemon LEGENDS Z-A」およびNintendo Switch 2 用アクションRPG「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」の有料DLC「M次元ラッシュ」より追加ストーリー・コンテンツの配信を本日12月10日より開始する。

本コンテンツは「Pokemon LEGENDS Z-A」のメインストーリーを終えた後に楽しめる追加のストーリー。MZ団（エムゼット団）の新たな物語が展開していく。

「Pokemon LEGENDS Z-A」ですぐに使用できる着せ替えアイテム「ホロモードセット X・Y」も収録されている。

【【公式】『Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』2nd Trailer】【追加ストーリー・コンテンツ「Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」】

MZ団（エムゼット団）の活躍により、平穏を取り戻したミアレシティ。

しかし街では、謎のひずみが発生する新たな異変が起こっていました。

時を同じくして、主人公は謎の少女アンシャと、いたずら好きな幻のポケモン「フーパ」に出会います。

フーパが不思議な力を発揮すると、謎のひずみは姿を変え、大きな異次元への入口に。主人公たちはその中へ飛び込んでいきます。

たどり着いた先は、ミアレシティのようでミアレシティではない不思議な場所、「異次元ミアレ」でした。

そこには、ミアレシティとは異なる生態の、強力なポケモンたちが生息しています。

異次元ミアレとは一体何なのか？進んだ先に待ち受けるものとは──？

MZ団（エムゼット団）の新たな物語が始まります。

共に「異次元ミアレ」に挑む、新たな仲間たち

アンシャ

幻のポケモン「フーパ」を連れている謎の少女で、ドーナツ作りが得意

コルニ

あらゆるメガシンカを使いこなすことを目指している、メガシンカの継承者。MZ団とともに、街で起こる異変に立ち向かう

「M次元ラッシュ」で新たに出会えるメガシンカポケモン

メガチリーン

本体のチリーンのまわりに、6匹の分身チリーンがぶら下がる姿に。風が吹いていなくても、常に体が揺らめいている。

メガセグレイブ

メガシンカによって氷エネルギーの発生量が増え、背びれの巨剣がさらに大型化。その重さを活かして、あらゆるものを両断、もしくは粉砕する。

セグレイブをメガシンカさせることができるメガストーンは、インターネットを介した通信対戦「Z-A Battle Club」の「ランクバトル」で、ランクアップ報酬として手に入れることができる。

※ランクバトルを含むオンラインプレイの利用にはNintendo Switch Onlineへの加入（有料）が必要。

※「Z-A Battle Club」は、「Pokemon LEGENDS Z-A」、「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」で遊べる。

※セグレイブナイトは、通常のプレイでは手に入れることができない。

※ランクアップ報酬となるメガストーンは、今後のシーズンで再配布予定。

※メガストーンは1種類につき、1つしか所持できない。既に所持している場合、ランクバトルで再度入手することはできない。

(C)2025 Pokémon.

(C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。