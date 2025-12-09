£Ê£±¾ÅÆî¤«¤éà»ñ¶âÂß¤·ÉÕ¤±áÊóÆ»¡¡¿Æ²ñ¼Ò¥é¥¤¥¶¥Ã¥×¤¬À¼ÌÀ¡ÖÍâ·î¤Ë¤ÏÁ´³ÛÊÖºÑ¡×¡ÖºâÌ³´ðÈ×¤Ï°ÂÄê¡×
¡¡£Ê£²¤ËÍèµ¨¹ß³Ê¤¹¤ë¾ÅÆî¤¬¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥¶¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»ñ¶â¤ÎÂß¤·ÉÕ¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥¶¥Ã¥×¼Ò¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¾ÅÆî¤ÎÂçÂ¿ÏÂÎ¼²ð¿·¼ÒÄ¹¤Ï½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¹ç·×Ìó£¶²¯±ß¤òÂß¤·ÉÕ¤±¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡££¹Æü¤Ë¥é¥¤¥¶¥Ã¥×¼Ò¤Ï¡ÖÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿ÂßÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢£²£°£²£µÇ¯£³·î´ü¤ÏÅö½é·×²èÄÌ¤ê£²²¯±ß¤ÎÅê»ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡¦Äó¶¡¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä£Ä£Ø»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¸½Êª»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£²£µÇ¯£²·î¤ËºÄÌ³Ä¶²á¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢£Ê£±¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼º¸ú¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ìó£¸£°£°£°Ëü±ß¤ÎÄÉ²ÃÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÄÉ²ÃÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÄÌ³Ä¶²á¤ò²óÈò¤·¡¢£Ê£±¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Î»ñ¶â¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë±¿ÍÑ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î°ÂÄê±¿±Ä¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÎÍ¾¾ê»ñ¶â¤ò°ì»þÅª¤ËÊÀ¼Ò¤ËÂß¤·ÉÕ¤±¤ë½èÃÖ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤ÊÍøÂ©ÀßÄê¡Ê°ìÈÌÅª£±¡Á£³¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢£³¡Á£±£°¡ó¡Ë¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¼ý±×²þÁ±¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë·Á¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂß¤·ÉÕ¤±¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÂßÉÕ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÍâ·î¤Ë¤ÏÁ´³ÛÊÖºÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÂ©¼ýÆþ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÎÍø±×¤È¤·¤Æ·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÂßÉÕ¼êÂ³¤¤ÏâÃÊÉÁ°²ñÄ¹¤â½ÐÀÊ¤Î¤â¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼èÄùÌò²ñ¤Ç¤Î·èµÄ¤ª¤è¤Ó´ÆººÌò¤ÈÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¡¢Ë¡Îá¡¦²ñ·×´ð½à¤Ë±è¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢£²£µÇ¯£³·îËö»þÅÀ¤Ç¸½ÍÂ¶â»Ä¹â¤¬£²£°£°²¯±ß°Ê¾å¤¢¤ê¡¢ºâÌ³´ðÈ×¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ¶âÌÌ¤Ç¤ÎÌäÂê¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎºâÌ³¾õ¶·¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾ÅÆî¤ÎÂçÂ¿ÏÂ¼ÒÄ¹¤Ï½¢Ç¤²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢²æ¡¹¤ÎÀÕÇ¤´ë¶È¤Ç¤¢¤ë£Ò£É£Ú£Á£Ð¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î·ï¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï£Ò£É£Ú£Á£Ð¥°¥ë¡¼¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¤â¡¢º£¸å³Æ½ê¤ÇÀ¿°Õ¤¢¤ëÀâÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£