湘南の山田寛人が超ロングシュートを含む2ゴールを決めた湘南ベルマーレのFW山田寛人が好調な今季の勢いに乗るような2ゴールを決め、そのうち1本は超ロングシュートで驚きを与えた。J2・J3百年構想リーグで3月20日にザスパクサツ群馬と対戦した湘南で、山田は前半6分に味方のカウンターから先制点を奪った。すると前半13分、湘南のクリアボールを相手DFがヘディングしたセカンドボールを拾った山田は、センターサークルのすぐ