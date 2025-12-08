ファミリーマート（東京都港区）が、人気ホットスナック「ファミチキ」シリーズの新商品「ファミチキ 黒トリュフ味」を12月9日から数量限定で発売します。

【画像】「超リッチ…！」 これが、新フレーバーの“ファミチキ”です！

同商品は、イタリア産黒トリュフパウダーを使用した「リッチ」なフレーバーのファミチキで、黒トリュフの香りとチキンのうまみが感じられる「ワンランク上の味わい」を楽しめるということです。価格は258円（以下、税込み）。

また、毎年、クリスマスシーズンに数量限定で発売される、パリッとした衣のチキン「ファミマプレミアムチキン（骨付き）」（360円）と、香ばしい味わいが特長のチキン「直火焼ローストチキンレッグ（骨付き）」（498円）も発売。同月20〜25日の期間は、チキン単品を2個買うごとに30円引きになります。

さらに、ファミチキやチキンがセットになった「3種チキンのパーティーセット」（3024円）、「プレチキ×チキンレッグセット」（2394円）、「ファミチキ6個セット」（1320円）、「ファミチキ×クリスピーチキンセット」（1167円）も発売されます。セットの価格は、同月20〜25日の期間となっています。