松山英樹が17位浮上 小木曽喬は62人抜き【男子世界ランキング】
12月7日付けの男子世界ランキングが発表された。
〈写真〉AI分析で分かった！ 松山英樹の高精度アイアンの秘密
タイガー・ウッズ（米国）主宰のツアー外競技「ヒーローワールドチャレンジ」で大会2勝目を果たした松山英樹は、20位から17位に浮上した。国内男子ツアー最終戦「ゴルフ日本シリーズJTカップ」を制した小木曽喬は、62人抜きとなる301位にジャンプアップした。豪ナショナルオープンの「クラウン・オーストラリアオープン」を制したラスムス・ニールガード-ピーターセン（デンマーク）は、82位から51位に浮上。DPワールド（欧州）ツアー「ネッドバンクゴルフチャレンジ」勝者のクリストファー・レイタン（ノルウェー）は59位から33位に順位を上げた。世界ランキング1位はスコッティ・シェフラー（米国）がキープ。2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位のトミー・フリートウッド（イングランド）も順位をキープした。
