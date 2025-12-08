モデル、タレント、ミュージシャンとして活動する48歳男性、谷琢磨が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。1日に投稿したポストのインプレッション数（表示回数）が1億回を超え、驚きの声を上げた。

谷はテレビの女装コンテストに出演するなどの活動をしてきた。今月1日「【悲報】猫さんにかまって欲しくて近づくも、コタツとして認識されてしまう」とポスト。金髪でゴシックロリータ調のファッションに身を包み、しゃがみ込む写真を公開。猫がスカートの裾から入り込んでいた。

この投稿は8日時点で1億5000万回表示をマーク。谷は4日時点で当該ポストを引用し「インプレッションが日本の人口を超えてしまいました…自分の人生で億という数字に関われる日がくるとは思ってもいませんでした。宝くじが当たるより嬉しいです！みなさん温もりをありがとうーーー」と驚きつつも感謝した。

6日はビフォーアフター写真を公開。「どうもお父さんです もちろん整形しています！笑 おすすめの施術、やらないほうがよい施術、ご興味あれば教えますね 身体は何もしていないので詳しくないです(手の甲の血管だけ取りました)」と告白。公開した写真には「整形前のお父さん」「整形後のお父さん」と説明があった。谷は自身のXで娘がいることを明かしている。