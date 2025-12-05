2026年3月に開催される『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』。ドジャース・大谷翔平も日本時間11月25日に自身のインスタグラムで参加を表明した。

プレミア化したチケットに“異変”

「2023年の前回大会では、準決勝のメキシコ戦を、不振で苦しんでいた村上宗隆選手のサヨナラタイムリーで勝利。決勝戦のアメリカ戦では9回に大谷選手がクローザーとして登板し、最後は当時エンゼルスでチームメイトだったマイク・トラウト選手を空振り三振に抑えて優勝を決めました。大谷選手は二刀流で活躍し、MVPに輝きました」（スポーツ紙記者、以下同）

前回大会以降、日本でのメジャーリーグへの関心は大谷を中心に高まっている。今回も大谷の日本代表入りが“内定”したことで、チケットを巡る激しい争奪戦は必至に。

「12月1日、午前10時からローソンチケットが1次先行販売をスタート。先着ではなく、抽選販売ではありましたが、アクセスが殺到。1時間もの待ち時間が発生していました」

プレミア化したチケットを巡って“異変”も起こっている。

「東京ドームで行われる1次ラウンドのチケットが高額で転売されています。一番早い先行抽選販売は10月1日から応募が始まり、同月29日に結果が発表されています。特に大谷選手が参加を表明してから高騰。定価の数十倍の価格で売りに出されているものもあります」

過去には不正転売で逮捕者も

大手リセールサイトでは12月1日の時点で、定価1万8000円のものが24万円で、日本対チェコ戦の2万8000円のチケットが50万円で販売されていた。

ネット上では、「またWBCのチケットの転売が問題になっている」「本当に欲しい人のところに届かない」「これも大谷効果なのか」と、“転売ヤー”に対しての不満の声が上がっている。

「もちろんWBCのチケットを主催者の同意なしに有償で譲渡することは禁止されています。大会の公式ホームページには、有償で譲渡されたチケットでの入場を断る場合があると明記されています。2023年の大会では不正に転売した疑いで逮捕されるケースもありました」（ワイドショースタッフ、以下同）

3月にはドジャース対カブスの開幕戦が東京ドームで行われたが、そのときもまた高額での転売が行われた。

「チケットの転売が目立ち、主催者の判断で4席分が無効になりました。11枚を最大31倍の価格で転売をしていた男が、入場券不正転売禁止法違反の疑いで逮捕されるという事案も発生しています」

厳しい争奪戦でも、ルールはちゃんと守るべき。