衝撃のカワイイ骨格!? たまごっちの半身スケルトンフィギュア、ガシャポンオンラインに登場
バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「すきゃらとん たまごっち」を発売する。ガシャポンオンラインにて12月05日11:00から販売開始、お届け予定は2026年4月下旬頃。全4種で価格は500円。
「すきゃらとん たまごっち」(全4種・500円)
「すきゃらとん たまごっち」は、たまごっちならではのモチーフが施された骨のデザインが特徴の半身スケルトンフィギュア。お勉強がや研究が大好きなまめっちにはフラスコやクエスチョンマークのデザイン、心臓部分はたまごっちでおなじみのドット柄ハートなど、細部までこだわった仕様だ。サイズは全長約5.9cmほどのボリューム感。なお、お届けに先行して全国のカプセル自販機で販売される可能性がある。
ラインナップは、「まめっち」「くちぱっち」「みみっち」「ふらわっち」。
このアイテムに対して、SNSでは「まめっちはおみみのとこフラスコになってるし、みみっちはニンジンになっててかわいい」「ふらわっちの花に骨があるのは草」とデザインに言及するコメントも。たまごっちの骨格がわかる貴重なフィギュアかもしれない。
(C)BANDAI
