◇明治安田J1リーグ第37節 柏−新潟（2025年11月30日 デンカＳ）

明治安田J1リーグ第37節が各地で行われ、柏は敵地で新潟と対戦。日本代表FW細谷真大が後半10分までにハットトリックを達成した。細谷のハット達成は自身初。鹿島との優勝争いが白熱する中、エースが大役を果たした。

柏は前節終了時点で首位・鹿島と勝ち点1差の2位。柏が新潟戦に敗れ、鹿島が東京Vに勝利すると、鹿島の優勝が決まるとあって負けられない一戦となる。

試合は前半20分、6試合ぶり先発のエースFW細谷真大がいきなりの大仕事を果たした。MF瀬川祐輔からのパスを受けると、ペナルティエリア内新潟DF3人に囲まれながらも反転して右足シュート。スペースはほとんどなかったが、針の穴を通すような技ありシュートをネットに突き刺し、先発起用に応える先制弾を挙げた。

同45分にはFW小泉佳穂のパスを受け、倒れ込みながらシュート。前半だけで2得点を挙げ、今季10得点目の大台にも乗せた。

後半も勢いは止まらず、後半10分にもコントロールショットで追加点。今季2桁得点に乗せただけでなく、11得点目となり荒稼ぎした。