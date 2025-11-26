back number「FNS歌謡祭」3年ぶり出演 サンリオ人気キャラ集結・乃木坂46らアイドルと夢のコラボ
【モデルプレス＝2025/11/26】フジテレビでは、相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』を、12月3日と10日（3日18時30分〜23時18分／10日18時30分〜21時54分）の2週連続で放送。第4弾豪華出演アーティストが解禁された。
【写真】人気アイドル、グループの垣根越えてコラボ
先日、バンド史上最大となる50万人全国5カ所9公演の自身初となるスタジアムツアー『Grateful Yesterdays Tour 2026』を2026年5月からスタートさせることを発表したback numberが3年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。今年4月に放送した連続ドラマ『あなたを奪ったその日から』（フジテレビ・関西テレビ系）の主題歌『ブルーアンバー』を含め28曲がストリーミング累計再生1億回超え。新型コロナウイルス感染症の影響で開催中止となった『2020全国高等学校総合体育大会』を目指していた高校生たちからの手紙をきっかけに書き下ろした『水平線』など、多くの楽曲で人々の心をわしづかみにしてきたback number。今回、テレビ初披露となる月9ドラマ『海のはじまり』（2024年7月期／フジテレビ系）の主題歌『新しい恋人達に』と、『ブルーアンバー』の2曲をスペシャルステージでお届けする。
サンリオの人気キャラクターたちが『FNS歌謡祭』にやってくる。第1夜（12月3日）に登場するのは 「はぴだんぶい」。「はぴだんぶい」は、サンリオの男のコキャラクター、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルの6にんによって結成されたキャラクターユニット。1980年代から1990年代にデビューし、多くの人々に支持されてきたキャラクターたちだが、時代の流れとともに、人気にかげりが出る時期もあった。そこで、かつての人気を復活させるべく“ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう”というコンセプトのもとに結成されたのが「はぴだんぶい」だ。現在は日本国内に留まらず、海外でも人気を集めるなど、世代や国境を超えて愛され続けている。
そして今年結成5周年を迎えた6にんが、初めてのラップに挑戦しながらお互いを紹介し合う、他己紹介をテーマにした楽曲『はぴだんぶい！！！』を披露する。さらに、サンリオキャラクター大賞で2020年から5年連続1位を獲得し、不動の人気を誇るシナモロールと今年50周年を迎えたリトルツインスターズは乃木坂46の選抜メンバーと大滝詠一の『君は天然色』をコラボレーション。この2組の掛け算が、名曲にどんな光を当てるのか。
第2夜（12月10日）にも、今年のサンリオキャラクター大賞で1位を獲得したポムポムプリン、今年50周年を迎えたマイメロディ、20周年のクロミと、人気の3キャラクターが登場。2025年を代表するバズソング『倍倍FIGHT！』をCANDY TUNEとコラボレーションでお届けする。
今年、日本デビュー20周年を迎え、来年2月20日には映画『東方神起 20th Anniversary Film “IDENTITY.”』の公開、さらに4月25日、4月26日には自身3度目の日産スタジアム公演を控える東方神起が昨年に続き『FNS歌謡祭』に登場。Original Loveの名曲『月の裏で会いましょう』を披露。さらにBE:FIRST のMANATO、SHUNTOとのコラボレーションで尾崎豊の『OH MY LITTLE GIRL』を歌い上げる。
このほか、AI、三浦大知ら『FNS歌謡祭』に欠かせないシンガーたちの出演も決定。AIは2006年にリリースしたダンサブルな楽曲『I Wanna Know』を披露。三浦大知はWEST.の桐山照史と布施明の『君は薔薇より美しい』をコラボでカバーする。（modelpress編集部）
【司会】
相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
＜第1夜＞★は追加アーティスト
★AI
AiScReam
ASKA
Ado
生田絵梨花
＝LOVE
Aぇ! group
ATEEZ
ガチャピン・ムック
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
工藤静香
近藤真彦
THE RAMPAGE
THE ALFEE
JAEJOONG（ジェジュン）
★シナモロール＆リトルツインスターズ
スキマスイッチ
Snow Man
Da-iCE
超ときめき◆宣伝部（※◆は正しくは「ハート」）
TWS
DOMOTO
紱永英明
TREASURE
中川晃教
中島健人
Number_i
乃木坂46
HANA
★はぴだんぶい
浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
『ミス・サイゴン』2026カンパニー
水谷千重子
Mrs. GREEN APPLE
ミャクミャク
宮野真守
LiSA
RIP SLYME
Little Glee Monster
＜第2夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
幾田りら
WEST.
CANDY TUNE
King ＆ Prince
Creepy Nuts
倖田來未
櫻坂46
JO1
柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
timelesz
超特急
DISH//
デーモン閣下（聖飢魔II）
Devil ANTHEM.
★東方神起
TOMORROW X TOGETHER
新浜レオン
NiziU
★back number
BE:FIRST
氷川きよし
★ポムポムプリン＆マイメロディ＆クロミ
本田響矢
★三浦大知
映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）
