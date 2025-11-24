飲食店の経営、企画、総合プロデュースを手がけるアドリープ（東京都三鷹市）が、精肉ギフトのオンラインストア「NIKUYOROZU」で、肉の福袋「肉袋2026」の予約販売を開始しました。

【写真】オリーブ夢豚、みかん猪、エゾジカをおいしくいただくレシピは？ コレです！

「肉袋2026」は、黒毛和牛だけでなく、こだわりの豚と希少なジビエも含んだ特別仕様。オリーブ牛クラシタ、オリーブ牛肩ロース、黒毛和牛フィレ、黒毛和牛赤身モモ、オリーブ夢豚、みかん猪、エゾジカと選りすぐりの7種類がラインアップ。

人数やシーンに合わせて選べる「松−PREMIUM−」（1万5000円、以下、税込み）、「竹−STANDARD−」（1万3000円）、「梅−BASIC−」（1万1000円）の3つのバリエーション展開で、松は5種類、計1キログラム、竹は4種類、計800グラム、梅は3種類、計600グラムになっています。ランダムに組み合わせる肉のうち、松は2種類以上、竹と梅は1種類以上いずれかの黒毛和牛が必ず含まれるということです。

同社の竹松弘光CEOは、狩猟免許を持つ料理人として、狩猟から精肉・調理まで一貫した知見を持ち、命を大切にしながらジビエと向き合い、ジビエの魅力を多くの人に届けたいという思いで、「肉袋」の販売を行っているとのことです。

予約受付は12月19日までで、同月27日から順次発送。数量限定での販売のため、限定数に達し次第、予約受付は終了。

