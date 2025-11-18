直近6人はすべて外部登用

NHKでは稲葉延雄会長の任期3年が来年1月で切れることから、次期会長選びが経営委員会で進行中だ。少なくともつい最近まで本命候補がおり、ほぼ確定との声もしきりだったが、ここに来て風雲急を告げているという。

【写真を見る】どんでん返しがウワサされる「超・有力政治家」、次期会長の「最有力候補」とは

NHKの会長職は1976年に坂本朝一氏が初めて内部から昇格して就任して以降、プロパー起用がほぼ慣例となった。しかし、1997年から2005年まで約8年にわたって政治記者出身の海老沢勝二氏が“長期政権”を担う中、様々な不祥事が噴出。抗議の受信料不払いも拡大し、大きな問題となった。「内部の人材では組織改革ができない」という声が強まって、プロパーとしては技術畑の橋本元一氏が海老沢氏のあとの3年間、ワンポイント的に就いただけで、以降の6人はすべて外部登用だった。

“新会長”を待つNHK

僕だって絶対嫌ですよ

稲葉現会長の任期切れを見据えて後継の人選を経営委員会は進めてきたが、古賀信行委員長は11月11日、会見の場で「難題山積のNHK会長職を受ける人がいるんだろうかと正直に思う。なりたい人がいたら募集したいぐらいで、結構悩んでいる。やれって言われても、僕だって絶対嫌ですよ」と赤裸々に内情を明かすなど、うまく事が運んでいない様子がうかがえる。

「会長の報酬は年額3000万円あまりで一流企業の経営層などに比べて格段に低い上に、定例の記者会見や国会での答弁対応などもあって業務の負担は少なくない。外部から会長になっても局内に基盤がないので神輿として担がれて利用されるだけ。ある程度の社会的地位にある人にとってメリットよりもデメリットの方が多いと判断されがちで古賀委員長の言うように普通は引き受けませんよ」（放送担当記者）

橋本氏以降の直近会長6人の出身母体はアサヒビール、JR東海、三井物産、三菱商事、みずほフィナンシャルグループ、そして日銀。いずれも3年の任期を1期務めただけ退任しており、稲葉会長についても初期の肺がんを公表するなど体調不良という理由もあって、1期で退任というのが確定的だ。

内部昇格説が浮上

外部から手を挙げる人はいない。NHKに対する国民の厳しい視線は依然としてあるものの、一時ほど激しいものではないーー。そういった状況から浮上してきたのが内部昇格説だ。

「井上樹彦（たつひこ）副会長の昇格ですね。本人は意欲満々です」（同）

井上氏は政治記者出身で政治部長などを歴任したが、局内での勢力争いに敗れたこともあって報道を統括する報道局長にはなれなかった。その後は編成の分野を主な担務として理事にはなったが、技術系の子会社に転出。一時は「終わった人」と見られていたという。

それが一転、稲葉氏の会長就任とほぼ同時期の2023年2月、副会長としてNHKに再び戻ってきたのだった。

「政治部時代にはマイナー派閥である旧河本派を担当していました。彼の後輩で、報道局長も務め、現在、専務理事の小池英夫氏は特ダネ記者として有名ですが、井上氏の方は目立った実績はありません。ただ昔から野心家で、監督官庁である総務相経験者で今もなおNHKに強い影響力を持つ菅義偉元首相との親密な関係を売りにするなど、とにかく永田町工作には余念がなかった。副会長になったのは岸田文雄政権の時でしたが、同じ政治部出身の秘書室長と組んで上手くポストを手に入れた印象があります」（NHKの有力OB）

すっかりその気になっている

井上氏をめぐっては、部下に対するセクハラ事案が記された怪文書のようなものが流布された過去があった。文書の真偽はまったく定かではなく、あくまでも「怪文書」と受け止められているものの、メディアのターゲットになりやすい会長職は難しいのではないかと危惧する声もあがっていた。が、外部で引き受けてくれる人がなかなかいないという現状もあって、総務省や永田町界隈でも「内部昇格でやむなし。井上副会長がやればいいんじゃないか」との空気が支配的だった。

「岸田、石破の両首相はNHKの人事にさほど関心がなく、今夏までは“井上副会長でもう当確”という情勢でした。以前に閑職へと追いやられていた社会部出身の幹部クラスも露骨に井上副会長詣でをした結果、それぞれ福岡放送局の局長や本部の広報局長ポストを手に入れており、”井上体制”路線が定まったとの評価がもっぱらです。井上副会長本人も、会長就任前提で次期執行部の人事の検討を始めるなど、すっかりその気になっていると言われていました」（NHK幹部）

微妙に風向きが

会長を内部昇格に戻すことが組織にとって悲願だったのは間違いない。しかし、ここにきて、微妙に風向きが変化しつつあるという。要因は、10月の高市早苗政権発足である。

「高市氏が総務相だった時期に井上氏は経営企画担当の理事だったが、そこで井上氏は不祥事の対応やガバナンスの問題で大きな失敗をして、追われるように理事から子会社に転出した。歴代の総務相の中でも特にNHK改革に熱心とされ、激しい対立もいとわなかった高市氏は当然そのことを覚えていて、以前からよく思っていない。稲葉会長の前任・前田晃伸氏がリードした大胆な改革を高市氏も評価していたが、現在その改革が大きく後退していることにも不満がある。次期会長の人事に高市氏の意向が反映されることは間違いない」（政治部記者）

もっとも、それで井上副会長の昇格話が吹き飛んだわけではなく、情勢としてはまだ「優勢」と見られる。

井上氏は福岡・久留米市出身で初任地は長崎。九州の政治家には独自のパイプがあるとされ、福岡を地盤とし、高市政権生みの親とされる麻生太郎自民党副総裁への働きかけを強めるなど、「最後の詰め」の作業を進めているという。

政治部時代は選挙担当デスクとして知られていた井上氏。高市氏は目の前の重要課題をこなすのに追われてNHK人事について明確な考えを示していないが、井上氏としては1日も早く自身に「当確」を打ちたいところだろう。

