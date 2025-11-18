元AKB48メンバーでタレントの大島麻衣（38）が17日深夜に放送されたフジテレビ「井戸端3姉妹は夜もすがら」（深夜2・15）に出演。家に招かれた際に「外さない」と自信を持っている手土産を明かした。

今回は「優勝手土産」をテーマにトークが展開された。大島は「私は最初のうちはお酒にしてた」と切り出すと、元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈は「お酒って難しくない?そうでもない?」と手土産の選択としては難易度が高いのではと指摘。

この指摘に「でも、ウイスキーとか好きな方多いし、ワインとかでもいいんだけど、賞味期限っていうか期限も持つものだし熟成してもおいしいものだから焦らなくていい。お酒が一番無難だなと思って、お酒にしてた時はある」と説明した。

また、お酒を飲まない人に対しては「私は絶対ドレッシング」と明かした。これに中川らは「えぇーーー」とびっくり。大島は「そんな高くもないからイヤミったらしくもない」とし「南大門っていう焼肉屋さんのタレ」とサラダドレッシング付きの3点セットを紹介した。

そして「自分で買うには、試すには…って感じじゃん。そんな高価なものでもないから。その後気に入ってもらえたら自分で買えるレベル」と伝えつつ、「このタレが私は結構外さない。めちゃくちゃ喜ばれる」と語った。