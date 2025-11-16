「お前の胸はいくらするんだ」「死刑執行室に連行し自白を強要」…あらゆる手を使って脅迫を続けるイラン政府との「精神的な戦い」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ヘンガメ・シャヒディ

ヘンガメ・シャヒディ（1975年生まれ）はジャーナリスト、記者であり、女性の権利活動家である。

何度かの逮捕歴があり、最初の逮捕は大統領選挙にまつわる一連の出来事のあとで、拘禁は2009年の7月から11月まで続いた。2010年3月、「国を脅かす意図を持って集会、共謀した」「国の代表を侮辱した」という罪で6年の禁固刑を科された。そして再び2016年の7月と2017年3月に逮捕され、同年9月に釈放された。2018年6月、再び逮捕され、同年12月、革命裁判所第15支部のサラバティ裁判官により、12年の禁固刑を言い渡された。また、2年間はいかなる政治組織にも参加できず、オンラインメディアでの活動も許されていない。

ヘンガメの娘、パルミスは母親との面会のため、エヴィーン刑務所の241棟に何度も足を運び、つらい思いをしている。ヘンガメは独房拘禁を4回経験している。

自白を強要する尋問官との戦い

--尋問はどうでしたか？

尋問を初めて経験したのは2009年。当時拘禁されていた人間は、みんな厳しい尋問を受けた。私も例外ではない。特に私には離婚歴があったため、性的に何か問題があると思われがちだった。

さきほどのふたり、カルービ師とハタミ師以外にも、尋問官は自白を引き出せない人物たちの名前を挙げ、私と関連づけようとした。自白をしなかった人物たちと私が性的関係を持った、と何としても言わせようとしたのだ。

これは私の立場を非常に厄介なものにした。しかし私は己の人道主義に従い、この尋問に耐え抜き、他の人を厳しい状況に追い込むような真似はしまい、そう誓った。

--尋問はいつ、どこでおこなわれましたか？

初めての尋問は収監の事務手続きが済むとすぐに始まった。場所は209棟の地下室。のちに241棟に移った。夜も昼も、その小さな部屋で尋問された。

ある晩、眠っていたところを女性の看守に起こされた。朝の3時頃だったと思う。私はこうなることを予想していた。死刑になると日常的に脅されていたので、いよいよ自分は死刑になるんだと覚悟した。

恐怖のあまり死刑執行室で「失神」

ロープのある部屋に連れて行かれ、自分がMI6のスパイである、そしてハタミとカルービと不適切な関係を持った、と告白しないのなら、死刑にすると言われた。

これは「はったり」だったが、私は恐怖で失神した。目が覚めると、朝のアザーンは終わっていた。私は尋問官たちを呪って、怒りと恐怖を吐き出した。自分がどこにいるのかも分からなかった。見たこともない場所。後にも先にも、あそこに連れて行かれたのは、あの1回限りだった。

--尋問の最中、尋問官の振る舞いはどのようなものでしたか？

不運なことに、2009年当時の尋問は、入省したてで経験不足の、昇進に燃えた若手らが担当していた。彼らは私だけでなく、もっと長期間収容されている大物政治犯にも割り振られていた。

私は自分の尋問官を「インターン（見習い）」と呼んだ。彼には自分の意志というものがなかった。

釈放されたあと、尋問チームの責任者が誰だったのかが分かった。40日間、家族と全く連絡が取れなかった末にやっと電話ができることになり、廊下を歩いていたときに目隠しの下から見た。

扉の近くに立っていたその男の声に、聞き覚えがあった。初日に聞いた、イスファハン訛りの男だ。尋問にもときどき現れた。

「色恋仕掛け」「性的侮辱」による脅迫

とはいえ私の尋問の大部分はインターンがおこなった。もうひとりの尋問官は、諜報治安省の防諜チーム（敵のスパイ活動を取り締まる）の人物で、このふたりに25日間尋問された。尋問は朝の5時から夜の10時まで続く。

メインの尋問官はアミール・ホセイン・アスガリという名で、仲間内では「マフダヴィ」と呼ばれていた。この男はひどい態度で、卑猥で下品な言葉を使う。一方、インターンのほうは「良い警官」の役割で、私にきちんと質問をしてきた。

しばらくして、「ドクター」と呼ばれる人物が尋問に加わったことがあった。この人物は、私に恋をしてしまったという演技をしていた。

あるとき、ドクターは241棟の尋問室に私を呼び出したものの、尋問をしないことがあった。代わりに、その隣の部屋で同室のミズ・Fを尋問した。

ドクターは彼女をしつこく性的に侮辱した。お前の胸はいくらするんだ、と5000トマン紙幣を彼女の胸に置いたりするのだ。

私たちは、もしドクターがこのような行為を繰り返すなら、彼女が吐きそうな振りをして、隣の私に助けを求める作戦を練った。私と彼女以外に女性はおらず、まわりは男性だけだったから。

自身の人道主義を貫く

ある日、ドクターは私の独房に来て「愛してる」と書いた紙を見せてきた。そして唐突に私の頭を撫でたのだ。

あなたは「マフラム（家族や血縁関係の親族）」ではないのだから私の頭に触れる権利はない（イスラムでは頭は神聖なものとされており、男女が接しない文化であるためかなり不謹慎な行為となる）、と抗議したが、彼は私のチャドルや目隠しが、私の頭と彼の手の間のバリアになっているから問題ない、というような屁理屈を言った。

釈放されるとき、彼はエヴィーン刑務所の前に車を停めてこちらを見ていた。私にプロポーズして、もし結婚するなら私の訴訟に片をつけても良いとも言ってきた。

--その「ドクター」はあなたの釈放後、連絡を取ってきましたか？

一度電話をしてきて、スーツケースに入れている私の裁判資料を返したいと言うので、会った。「結婚について考えが変わったか？」と聞かれた。

私は「自分に科された刑に喜んで服す。あなたには二度と会いたくない」と答えた。

翻訳：星 薫子

