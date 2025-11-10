フォーリンラブ・バービー、娘との“子育てあるある”ショットに共感の声「うちも同じ」「必死なママ最高」
【モデルプレス＝2025/11/10】お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが11月9日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳ママ芸人「必死なママ最高」共感相次ぐリアルな親子写真
バービーは「最近の私をお届けします。カメラロールにはこんな写真ばかりが並んでいます」とつづり、娘との2ショット写真を披露。「1〜5枚目：のけぞる娘を受け止めることに必死な私」とコメントし、肩車をしているショットや、仰け反る娘を抱き上げているショットを公開している。
この投稿には「軽々肩車できるの素敵！」「自然体な写真に元気もらえる」「抱っこしたら仰け反られるの子育てあるある」「うちも同じです（笑）」「娘に負けない必死なママ最高」といったコメントが寄せられている。
バービーは2021年4月、年下の一般男性との結婚を発表。2024年8月に自身のInstagramを通して第1子となる女児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
