自民党の高市早苗総理が美容院にいけないという悩みを吐露した８日に更新のＸに、９０００件超えのコメントが寄せられている。

高市総理は８日のＸで「自民党総裁に就任した日から総裁車、総理に就任した日から総理車にしか乗れない事となり、自分の車は使えなくなりました」と告白。「宿舎から出ると、ドライバーさんや警護官に迷惑がかかる事から、公式行事が無い週末は、宿舎内の自室や会議室で仕事をする事にしています」と、週末も仕事をしていることを明かした。

そんな多忙な日が続くため「現在の悩みは、夜間や週末に美容院に行く事が叶わず、自分で伸びた分だけ髪を切っては失敗して夫に笑われている事。ヘアカラーは元々自分でしていましたが、不器用で色がマダラになっているので、年内の国会答弁が入らない日に何とか美容院に行くことを決意」などとつづっていた。

これには１０日午前１１時現在、９５００件を超えるコメントが。「寝て下さい！」「お願いですから寝てください」「お願いですから休んで下さい」と体調を気遣う声がほとんど。「信頼できる美容師さんを宿舎に呼んで切って染めてもらってはいかがですか」「ドライバーさんと警護官さんにありがとうと思いながら美容室にいきましょう、行く事が気分転換であり癒しになると思います」などの助言もあった。

実は高市総理は２２年９月の経済安全保障担当大臣時代にもＸで「時間節約の為、例によって自分で髪の毛を切っていましたが、酷い状態になってきたので、今夕は久々に美容院に行きました。やはりプロは凄い！」とつぶやいており、かなり以前から自分で髪の毛を切っていた模様。