猫の毛色を夏と冬で比べてみると...？驚きの変化と変わらぬ愛らしさが大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4万回表示を突破し、「どちらもとっても可愛いのだけは同じ」「この色の違いも最高に愛おしい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：猫の『毛色』を夏と冬で比べてみた結果…】

まるで別の猫！

Xアカウント「青い瞳のねこ」に投稿されたのは、夏と冬とで毛の色が大きく変わる『リブ』ちゃんの様子です。

リブちゃんは青い目が素敵な愛らしい猫です。驚くことに季節によって毛色が変わるのだとか！

夏のリブちゃんの毛色は顔中がまるで日焼けしたかのように濃い茶色になるのだそうです。まるで暑さのせいで焦げてしまったかのように毛色が濃くなるのだとか。夏とは異なり、冬のリブちゃんの毛色は薄くなっていき、鼻周りの黒い毛を残してほとんど薄茶色になり白っぽく変化していくのだそうです。夏に日焼けをしても冬になると肌色が戻っていく方も多いと思います。リブちゃんも人間と同じような変化をしていることに面白さを感じました。

他の投稿でも、冬に向けて毛色の薄くなっていくリブちゃんの姿を見ることができました。別の猫なのではないかと疑うほどの変化に驚いてしまいます。ですが、リブちゃんの青い目は1年中美しく、またどちらの毛色も似合っていて可愛らしさは変わることはないようです。どんなに様変わりしても可愛らしいリブちゃんなのでした。

変わらぬ愛らしさ

夏と冬で毛の色が大きく変わる様子を見た方たちから「別人じゃないですか」「どっちのリブたんも可愛らしい」など、リブちゃんの変身に驚きと変わらぬ愛らしさへの称賛の声が寄せられていました。

夏と冬、どちらの毛色もリブちゃんに似合っていてとても素敵でした。

Xアカウント「青い瞳のねこ」では、猫のリブちゃんたちの可愛らしい様子がたくさん投稿されています。リブちゃんの不思議な変化と愛らしさに魅了されてしまいました。

写真・動画提供：Xアカウント「青い瞳のねこ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。