女優ジェニファー・アニストン（56）が、恋人であるライフ・コーチ兼催眠療法士のジム・カーティス（50）との交際をインスタグラムで正式に公開した。11月2日、ジムの誕生日に合わせて投稿されたモノクロのツーショット写真には、「誕生日おめでとう、私の愛しい人。大切な存在」とのメッセージが添えられていた。



この投稿には多くの反響が寄せられ、ファンからは「今のあなたが一番好き！健康で幸せで成功していて、愛に満ちている」「2人の幸せが本当に嬉しい」「内面も外見も美しい2人に、世界中の愛を送ります」といったコメントが並んだ。



ジェニファーは俳優ブラッド・ピット（61）と2000年から2005年まで、ジャスティン・セロー（54）と2015年から2018年までと2度の結婚歴がある。ジムとの交際がうわさされ始めたのは今年7月、スペインのマヨルカ島での休暇がきっかけだった。



「メールオンライン」によると、ジェニファーはジムを映画「モンスター上司」（2011年）で共演したジェイソン・ベイトマンとその妻アマンダ・アンカ（ともに56）に紹介し、4人でヨット旅行を楽しんだという。



さらに6月には、カリフォルニア州北部の高級ホテル「アリラ ヴェンタナ ビッグ サー」で2人が一緒に過ごしている姿も目撃されている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）