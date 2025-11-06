11月8日の「いい歯の日」を2日後に控えた6日、「ベストスマイル・オブ・ザ・イヤー2025授賞式」が東京都内で行われ、柔道男子66キロ級の阿部一二三（28）、女子52キロ級の詩（25＝ともにパーク24）兄妹が出席し、そろって同賞を受賞。一二三は「日々の歯のケアと笑顔を認めてもらえた」と喜んだ。

同賞は日本歯科医師会が主催し、1993年に第1回が行われた。過去の受賞者にはイチローや三浦知良らアスリートのほか、上戸彩や橋本環奈ら各界で活躍する著名人が名を連ねる。今年一番笑顔になれた瞬間を問われると、詩は「（6月の）世界選手権を優勝した時は今年一番の笑顔になれたと思う」と振り返った。

また兄妹が互いに笑顔になる瞬間を問われると、詩は「（兄は）なかなか笑顔を見ることは少ないが、好きな音楽を聴いたりとか、欲しい物が手に入った時、買い物とか、プライベートではいつも通りの笑顔が見られる」と明かした。一方の一二三は「僕が知る限りだが、いま犬、ワンちゃんを飼っていて、一緒にいる時は笑顔。でも一番印象的なのは試合で勝った時」と話した。

近年は若者の間で、歯磨きをせずに寝てしまう「歯磨きキャンセル」という言葉が出回り、実に現代人の3人に1人が経験者だという。一二三は「さすがに（ない）」としっかり口腔ケアをしていることを強調。一方、“○○キャンセル”の経験を問われた詩は「私は練習から帰ってきて凄く疲れている時に、すぐにソファに座ってしまい、お風呂に入るのが面倒で、キャンセルしそうになる。さすがに練習しているので入るが、入るまでがどうしても入りたくない気持ちがある」と日々葛藤している様子を明かした。