それどこの？→ 実は【ユニクロ】なんです！ 40・50代がシャレる「スッキリ見えニット」

秋深まるこの季節、大人の品を感じるニットを探しているなら【ユニクロ】がおすすめ。シンプルなのに計算されたシルエットや、思わず「それどこの？」と聞かれそうな上質な素材感に加え、40・50代に注目してほしいのは首元のデザイン。Vネックやファスナーの開閉で秋冬コーデにスッキリ見えをもたらしてくれそうなニットアイテムをピックアップして紹介します。

繊細なリブとVネックで抜け感たっぷり

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブポロセーター」\2,990（税込）

3千円以下とは思えなさそうな高級感のあるリブニットを使ったポロセーター。公式サイトによると「チクチクしにくく、やわらかい肌ざわり」とのことで、見た目だけでなく着心地にも上質さを感じられそう。ボディラインになめらかになじむ素材感に加え、ほどよく開いたスキッパーデザインのVネックで首元をスッキリと見せてくれるはず。

ふんわりニットセーターもVネックでスッキリ

【ユニクロ】「フラッフィVネックセーター」\3,990（税込）

「毛足のある、ふっくらとしたあたたかみのある素材」（公式サイトより）を使ったニットセーターは、秋冬らしい編み地が目を引き、コーデのポイントにおすすめ。寒い時期に重宝する厚手のもこもこニットは着ぶくれが気になるところですが、こちらの商品は浅めのVネックなので見た目にも寒々しくなく、それでいてスッキリ見えも叶えてくれそう。

人気のハーフジップは上質素材でこなれる

【ユニクロ】「ダブルフェイスハーフジップセーター」各\4,990（税込）

アメリカンなスポーツカジュアルを思わせるハーフジップのトップスは、今年の秋冬も注目のアイテムのひとつ。メリノウール・ポリエステル・アクリルをブレンドした素材を使ったこちらのセーターは、上質な雰囲気で大人っぽい着こなしができそうです。ファスナーを開けてデコルテをチラ見せさせれば、顔まわりがスッキリ見えるうえにこなれ感も演出できそう。ネックレスでフェミニンさをプラスするのもおすすめです。

ジップの上げ下げでアレンジ自在なカーディガン

【ユニクロ】「スフレヤーンフルジップカーディガン」\3,990（税込）

立体的なリブ編みとどこかメンズライクにも感じられるシルエットが、コーデに新鮮さと抜け感を演出するジップカーディガン。ファスナーを上まで閉じれば真冬も活躍しそうですが、スッキリ見えを目指すなら首元までファスナーを下げて着るのがおすすめ。襟付きシャツに重ねてメンズライクにまとめたり、デコルテを見せてフェミニンに着こなしたりと、インナーの組み合わせで多彩なアレンジが楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N