◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で勝ち、球団史上初となる２年連続ワールドシリーズ制覇の偉業を達成した。連覇を果たすのは、１９９８〜２０００年に３連覇を果たしたヤンキース以来で２１世紀初の快挙。第５戦終了時点で２勝３敗と追い詰められたが、敵地で２連勝して頂点に立った。大谷翔平投手（３１）と山本由伸投手（２７）は移籍後２年連続での制覇、今季加入した佐々木朗希投手（２３）は１年目での頂点となった。

勢いか万全か。これまでリーグ優勝決定シリーズを「４勝無敗」で突破したチームと、「４勝３敗」で突破したチームのワールドシリーズの対戦は、１９８５年にリーグ優勝決定シリーズが７試合制となって以降、これまでの４度あったが、いずれも４勝３敗で勝ち上がったチームが勢いに乗ってワールドシリーズを制覇していた。５度目の今季は、無傷４連勝で勝ち上がったドジャースが負のデータをぶち破って頂点に立った。

大谷もリーグ優勝決定シリーズ直後には「休みを挟めるのはすごくいいことだと思います。（ポストシーズンは）１試合の重みが違うと思うので、みんな疲労がたまっているんじゃないかなとは思いますし、その中でゲームがない中でいかに実戦の感覚を養っていくかは課題だと思うので、そこが難しいのかなと思います」と口にしていた。

◆「無傷４勝」ＶＳ「４勝３敗」のワールドシリーズ

▽１９８８年 ドジャース４―１アスレチックス

▽２００６年 カージナルス４―１タイガース

▽ ０７年 レッドソックス４―０ロッキーズ

▽ １２年 ジャイアンツ４―０タイガース

▽ ２５年 ブルージェイズ３―４ドジャース

※１２年ジャイアンツまでの４例はリーグ優勝決定シリーズで４勝３敗だったチームがワールドシリーズを制覇、無傷４連勝だったチームが敗れていた。