もっと早く知りたかった！【ワークマン】機能性もコスパも文句なし！「優秀バッグ」

実用性とデザインのバランスが取れたバッグがあれば、毎日のお出かけがぐっと快適に。そんなアイテムを探しているなら、【ワークマン】のバッグをチェックしてみて。シンプルで取り入れやすいルックスに、使いやすさを高める機能がしっかり備わったラインナップ。さらに、どれも手の届きやすい価格で、コスパの良さに納得できそうです。

毎日気軽に使えるウォッシャブルトート

【ワークマン】「丸洗いできるかばんA4トートバッグ」\2,900（税込）

A4サイズがすっきり収まりそうなトートは、通勤や習い事、アクティブなお出かけにもぴったり。洗濯機で丸ごと洗える「ウォッシャブル」仕様で、汚れを気にせず清潔に使えそうなのも魅力です。大小8つのポケット付きで荷物をきれいに整理できそうで、小物も迷わず取り出せそう。シンプルな無地デザインだから、スタイルを問わずデイリーに活躍の予感です。

洗練されたデザインできれいめにもぴったり

【ワークマン】「丸洗いできるかばんショルダーバッグ」\2,500（税込）

丸洗いできるバッグには、ショルダータイプもラインナップ。すっきりとした見た目ながら、長財布や500mlペットボトルがしっかり収まるサイズ感。5つのポケットで荷物の整理がしやすいのも嬉しいポイントです。カラビナループ付きで定期入れやキーケースも取り付け可能。洗練された軽やかなデザインで、きれいめカジュアルにも自然に馴染みそう。

かさばる荷物もスッキリコンパクトに収納

【ワークマン】「高撥水マザーズ圧縮ショルダーバッグ」\1,900（税込）

こちらは、ママにぴったりなマザーズバッグ。おむつや着替えなど、かさばりがちな荷物もすっきり収納できそうです。開口部はトランクのように大きく開き、中身がひと目で見渡せる設計。メインポケットは、荷物を入れたままサイドファスナーを締めるだけで簡単に荷物を圧縮できるという優れもの。さらに、フロントにはおしりふきをさっと取り出せるポケットや、防水仕様の収納スペースも備わるなど、細やかな工夫が光るアイテムです。

たっぷり収納 & 高機能のマザーズバッグ

【ワークマン】「高撥水マザーズキルティングマルチアウトポケットトート」\3,500（税込）

収納力と機能性を両立した、トートタイプのマザーズバッグ。中身の見えない巾着開閉や自立する設計に加え、防水生地を使用したポケットや保冷ポケットなど、使う人の“欲しい”が詰まったデザインです。2WAY仕様で、ショルダーにも肩掛けにもできるから、シーンに合わせて持ち方をチェンジ。さらにキャリーオン仕様で、旅行や帰省にも頼れる存在になりそう。急な雨にも心強い表面の撥水加工も優秀ポイント。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S