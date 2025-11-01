【2025年10月】ポイ活ルール変更をご紹介 (ちょこつみ、大和コネクト証券、Vポイント、京王NEOBANK、d NEOBANK、auPay電話料金合算、JAL Pay、AEON Payデー、等)
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【2025年10月】ポイ活ルール変更をご紹介」と題した最新動画を公開。発言者のポイ活投資チャンネルさんが、2025年10月以降に導入・実施される主要な『ポイ活』関連サービスの大幅ルール変更を、独自の視点と検証を交えながら詳細解説した。
冒頭で「10月のルール変更と、11月以降に予定されているルール変更を一気にご紹介」と宣言。注目点として、（ちょこつみ）保険の再加入ルール変更を挙げ、「1年で解約すると再加入できなくなってしまい、年利が大幅にダウンとなってしまいます」と“神ルート”のメリット消失に警鐘を鳴らした。同様に大和コネクト証券の手数料値上げ、Vポイントの交換レート改悪やポイント付与対象外チャージの増加なども事細かく紹介。動画内では「Vポイントからnanacoポイントへの交換は還元率が低く、あまりおすすめはいたしません」など、辛口ながらも実用的なアドバイスが光った。
加えて、京王ネオバンクのポイントプログラム刷新や、住信SBIネット銀行の新ブランド始動、auPay通信料金合算の手数料導入…。次々発表される制度変更に、「ポイ活民の皆さんは特にお得な金融サービスや還元条件の変更に注意してください」と注意喚起した。
さらに、「MIXI M」や「dスマートバンク」など長年親しまれたバーチャルカード・デジタル金融サービスの終了にも触れ、「一時代を築いたサービスの終了は悲しいですが、ありがとうでお別れしましょう」と惜別のコメント。「今後の戦略変更が必須。2026年クレカ戦略についても変えました」と、新たな“推しカード”リストの紹介や今後も使える還元ルート案内も忘れなかった。
最後は「関連動画や概要欄のリンクを活用して最新情報を逃さず、賢く乗り切りましょう」と視聴者にメッセージを送り、動画を締めくくった。
投資、ポイ活、貯金・節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことで、ゆとりある老後資金の確保を目的としています。YouTubeでは、「お金を消費せずとも、ポイントのみを獲得できる」というポイ活ノウハウにも光を当て、万人でも分かりやすく、再現性の高いポイ活の情報を発信していきます。