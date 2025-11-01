この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【2025年10月】ポイ活ルール変更をご紹介」と題した最新動画を公開。発言者のポイ活投資チャンネルさんが、2025年10月以降に導入・実施される主要な『ポイ活』関連サービスの大幅ルール変更を、独自の視点と検証を交えながら詳細解説した。



冒頭で「10月のルール変更と、11月以降に予定されているルール変更を一気にご紹介」と宣言。注目点として、（ちょこつみ）保険の再加入ルール変更を挙げ、「1年で解約すると再加入できなくなってしまい、年利が大幅にダウンとなってしまいます」と“神ルート”のメリット消失に警鐘を鳴らした。同様に大和コネクト証券の手数料値上げ、Vポイントの交換レート改悪やポイント付与対象外チャージの増加なども事細かく紹介。動画内では「Vポイントからnanacoポイントへの交換は還元率が低く、あまりおすすめはいたしません」など、辛口ながらも実用的なアドバイスが光った。



加えて、京王ネオバンクのポイントプログラム刷新や、住信SBIネット銀行の新ブランド始動、auPay通信料金合算の手数料導入…。次々発表される制度変更に、「ポイ活民の皆さんは特にお得な金融サービスや還元条件の変更に注意してください」と注意喚起した。



さらに、「MIXI M」や「dスマートバンク」など長年親しまれたバーチャルカード・デジタル金融サービスの終了にも触れ、「一時代を築いたサービスの終了は悲しいですが、ありがとうでお別れしましょう」と惜別のコメント。「今後の戦略変更が必須。2026年クレカ戦略についても変えました」と、新たな“推しカード”リストの紹介や今後も使える還元ルート案内も忘れなかった。



最後は「関連動画や概要欄のリンクを活用して最新情報を逃さず、賢く乗り切りましょう」と視聴者にメッセージを送り、動画を締めくくった。