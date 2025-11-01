この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気の手もみセラピスト・音琶麗菜氏が「【腎機能】運動をがんばらなくても、腎機能がみるみる強まる手もみ3選！」と題した動画を公開。運動を無理に積み上げなくても、手もみで腎臓をいたわる手順を分かりやすく伝えている。



冒頭で音琶氏は、体内の老廃物に目を向けつつ、心地よく押せる範囲で実践する姿勢を提案。健康診断の数値が気になる人や不調を自覚していない人に向けて、「血尿」「むくみ（まぶた・ふくらはぎ）」「腰痛や背中の痛み」を腎機能の要注意サインとして挙げ、早めのセルフチェックを促している。



実技は3つの反射区を順に行う構成だ。まずは手のひら中央付近の腎臓の反射区。両手に対応があり、親指の腹で垂直にゆっくり押す。へこむ感覚が強いときは、余分な水分を抱えやすいサインとして捉え、範囲を少しずつずらしながら丁寧に押すと続けやすい。親指が疲れやすい人は、押される側の手を内側に回して支点を作る押し方にすると負担を減らせると述べている。



次に、手首中央あたり（中指の延長線上）のリンパ節全体の反射区。親指や人差し指の「角」を使い、逃げない方向に押し付けるのがコツだ。押した後に手のひらや甲にブツブツや水泡、だるさなどの反応が出る人もいるため、水分を多めにとって様子を見るよう案内している。



最後は両親指の先端にある大脳の反射区。ストレスによるこわばりをやわらげ、めぐりを意識しやすくする狙いで、人差し指を曲げて作った面に親指先端を押し付ける。反射範囲が広いため、位置を少しずつずらしてまんべんなく刺激するやり方が紹介される。



推奨の目安は、1反射区につき7秒×3～5回を、1日3～5回。無理に強く押さず、痛みが強い日は中止する判断も大切だとしている。手のひら中央が白っぽい・硬いといった変化はセルフチェックの目安になり、気づいたときから手もみを取り入れると日常にのせやすい。



力加減や手の角度、指の使い分けは、実演のリズムを見ると再現しやすい。家事やデスクワークの合間にも続けやすい手つきが示されているため、実際の押し方を画面で確認すると取り入れやすくなるはずだ。

今回の動画は、腎機能に不安がある人やむくみが気になる人にとっても、日常に取り入れやすいセルフケアの手順が整理されており、非常に参考になる内容である。