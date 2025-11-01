西島蓮汰（C）モデルプレス

モデルプレス＝2025/11/01】ダンスボーカルグループ・OCTPATH（オクトパス）の西島蓮汰が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベントSAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。

◆西島蓮汰、ヌーディーメイク披露


ツヤ感のあるハイライトに落ち着いた色のリップが印象的なヌーディーメイクを施し、登場した西島。骨のシルエットがプリントされたユニークなデニムを着こなし、笑顔を封印したクールな表情でランウェイを闊歩した。

このランウェイを受け、ネット上では「印象違う」「デニムのデザインすごくて二度見した」「かっこよすぎる」「色気すごい」などと反響が上がっている。

◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER


今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、西島のほか、なごみ、希空、とうあ、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）

