OCTPATH西島蓮汰、ヌーディーメイク×ユニークデニムで新たな魅力「印象違う」「色気すごい」と反響【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】ダンスボーカルグループ・OCTPATH（オクトパス）の西島蓮汰が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】「日プ」参加者、ヌーディーメイクで色気放出
ツヤ感のあるハイライトに落ち着いた色のリップが印象的なヌーディーメイクを施し、登場した西島。骨のシルエットがプリントされたユニークなデニムを着こなし、笑顔を封印したクールな表情でランウェイを闊歩した。
このランウェイを受け、ネット上では「印象違う」「デニムのデザインすごくて二度見した」「かっこよすぎる」「色気すごい」などと反響が上がっている。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、西島のほか、なごみ、希空、とうあ、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆西島蓮汰、ヌーディーメイク披露
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
