10月31日（金）放送の『沸騰ワード10』では、伝説の家政婦・志麻さんが、北村匠海、林裕太、なすなかにし・中西茂樹に志麻さん流の朝ごはんを振る舞った。世界中の朝食をアレンジし、作った料理は全部で12品！







「タルティーヌ」



まずはフレンチの朝食「タルティーヌ」。







アボカドに塩とレモン汁を加えてすり潰し、焼いたバケットにたっぷりのせる。さらにカマンベールをのせれば完成！調理時間はたった4分。



「前の日の夕食で残ったフランスパンをトーストして何かつけて食べるというのが私の好きな朝ごはん」と志麻さん。アボカドを、塩とレモン汁でサッパリ食べるフレンチの朝食のお味は…？



