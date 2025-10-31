この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が紹介！『【動悸】手をもむだけで、心臓がドキドキするのを鎮める方法！心不全予防にも！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【動悸】手をもむだけで、心臓がドキドキするのを鎮める方法！心不全予防にも！」と題した動画を配信した。音琶氏は「心を込めて」進める手もみの基本を示し、手をもむことで日常のセルフケアとして心臓への負担を和らげる取り組み方を解説している。



導入では、疲れやすさ、息切れ、胸の圧迫感、動悸、足のむくみなどを「心臓の疲れのサイン」として挙げ、無理をせず自分の体調に目を向ける重要性を語る。高血圧や不整脈、心電図での異常、狭心症や心筋梗塞の既往がある人は、特に慎重にセルフケアを取り入れる姿勢が望ましいとしている。



実践編は、手の「反射区」を使うシンプルな手順だ。押すのは心臓・腎臓・肺の3か所。基本は「1か所につき7秒を3回」。強さは「痛気持ちいい」程度で十分とし、手に軽く跡がつくくらいを目安にする。

心臓の反射区は左手のみで、薬指の付け根から下がった骨の下あたり。親指の角を使い、押す側の指で力任せにせず「押される側の手を曲げて角を入れる」と安定する。痛みを感じる位置で7秒静止し、少し位置をずらしながらまんべんなく押す。

腎臓の反射区は両手の手のひら中央付近。手を軽く握り、親指を垂直に当てて7秒×3回。面積が広いので円を描くように数点を押すと外しにくい。

肺の反射区は指と指の間の水かき部分に並ぶ。各指間を順に7秒×3回。外側から突くのではなく、自分の手のひら側から道具や指先を「押し付ける」方向で行うと安定する。



手が疲れやすい人や爪が長い人は、押しやすい道具を活用すると続けやすい。肌に負担の少ないクリームで手を温めてから行うと、すべりがよく押しやすくなる。押した後は水分補給をして、心身に無理のない範囲で習慣化すると取り入れやすい。



頻度の目安は、各反射区を1日3～5回。体調や感覚には個人差があるため、痛みが強い場合は圧や回数を調整し、違和感が続くときは専門家に相談する前提で進めるのが安全だ。



音琶氏は、自身の家族に心不全の経験があること、そして自身も心臓リスクを意識して日々ケアを続けていることを率直に語る。生まれてから休みなく働く心臓を思いやる視点が、動画全体の基調になっている。



3か所の押し方や指先の角度、手の運びは、実演を見ると取り入れやすい。初めてでも迷わず進められる流れになっているため、動悸が気になるときのセルフケアの入り口として視聴が役立つはずだ。

本編は、動悸や息切れが気になる人、心臓をいたわる日常ケアを探している人にとっても非常に参考になる内容である。