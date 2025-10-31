お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が30日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。タクシーをめぐりモヤモヤしたことを明かした。

以前、タクシーで品川駅に向かったところ「乗車口は混んでたから、乗車で並んでるタクシーの間に挟まる形で降りた」と大吉。しかし、ドライバーは新人で、「ルールを分かってなかったのか、俺を降ろした後、そのまま行列に並んで、お客さん乗っけた」と言い、「そしたら後ろの個人タクシーがブチギレて。降りてきて“お前ルール分かってんのか！”って、めちゃくちゃもめだした」という。

「分かるよ、後ろのタクシードライバーの気持ちも。とんでもないルール違反やから。でも、乗り込んだお客さんが1分1秒を争う人やったら…。世の中って一概には言えないんだなっていうのが凝縮されてた。個人タクシーも注意せなあかん。いろんなものが垣間見えた」と回想。

「俺がもうちょっと奥で停めてもらって降りて、乗せる可能性を潰してあげたらこんなこと起こらなかったのかな。ただ、そこまで待たなきゃいけなかったのか、そもそも神様じゃないのにそこまでせないかんのか」とモヤモヤが止まらなかった。