漫画家の丸山哲弘さんの漫画「深読み君」が、Xで話題となっています。

【漫画】本編を読む

顔見知りだけど特別親しいわけではない人が、主人公に向かって手を振っていました。「手を振り返すべきか？」「勘違いだったらどうしよう」「でも無視するのも…」と考えすぎてしまい…という内容で、読者からは「この悩み、分かります」と共感の声が上がっています。

どう反応する？誰もが経験する気まずい瞬間

丸山哲弘さんは、Xやインスタグラム、ブログ「ashの雑話マンガブログ」で漫画を発表しています。丸山哲弘さんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

丸山哲弘さん「学生の頃から描き始め、25歳で商業デビューしました」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

丸山哲弘さん「自分も同じようなことがあり、それを漫画にしました」

Q.丸山哲弘さん自身も同じような思考になると思いますか。

丸山哲弘さん「はい。自分の経験から考えても、同じような思考になる可能性は十分あるかな、と思いました」

Q.実際に「自分じゃないのに手を振り返してしまった」ことはありますか。

丸山哲弘さん「ありました。つい振り返してしまい、すぐに自分じゃないと気付き、1人で気まずくなっていました」

Q.逆に、自分が手を振って気まずくなった経験はありますか。

丸山哲弘さん「自分からはあまり手を振ることがないので、それはありませんね」

Q.今回の漫画のような「考えすぎる性格」は、ご自身に重ねている部分はありますか。

丸山哲弘さん「あります。普段から物事を深く考え込みすぎてしまうところがあって、頭の中であれこれ想像してしまうので、漫画の主人公に共感する部分が多いです」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

丸山哲弘さん「共感のコメントを多くいただきました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

丸山哲弘さん「いろいろな人が共感できる話を作れたらな、と思います」