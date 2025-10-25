“真っ黒”よりこっちかも！【ハニーズ】40・50代の上品見え♡「ネイビーカーデ」

黒カーデは定番だけど、ちょっと柔らかい雰囲気にしたいならネイビーが正解かも。【ハニーズ】とハニーズの一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の「ネイビーカーデ」は、落ち着いた色味で上品見えしそうなデザインが豊富。ヒアルロン酸加工により優しい着心地が期待できるVネックタイプや、さりげない配色デザインなど、大人コーデにフィットしそうな優れものが勢ぞろい。黒よりも抜け感が出て、かつきちんと感もキープできそうな、40・50代におすすめのアイテムを厳選しました。

ヒアルロン酸加工でしっとり！ 着回し力高めのVネックカーデ

【ハニーズ】「ヒアルロン酸Vカーデ」\2,980（税込）

ヒアルロン酸加工付きで、しっとり柔らかな着心地が期待できるカーディガン。Vネックデザインで首元をすっきり演出してくれそうで、ゆったりシルエットと長めの丈感で体型カバーもサポート。シンプルなデザインなので、普段使いから通勤まで大活躍しそう。深みのあるネイビーの色味が、40・50代にぴったりな上品さを与えてくれそうです。

ささっと羽織れて品良くきまるトッパーカーデ

【GLACIER lusso】「トッパーカーディガン」\4,980（税込）

ボタンレスでさっと気軽に羽織れるのに、品良くきまりそうなトッパーカーディガン。リラックスシルエットと長めの丈感で、体のラインをまるっとカバーできそうなのもポイント。「もちっとハリ感のあるダブルジャカード素材」（公式オンラインより）で、コーデに加えるだけで季節感をプラスできそう。ジャケット感覚で使えそうなので、大人のデイリールックにぴったりのカーデです。

ノーカラージャケット風デザインで大人フェミニンに

【GLACIER lusso】「金釦付クルーカーデ」\3,980（税込）

ノーカラージャケット風デザインで、レディライクな着こなしに導いてくれそうなカーデ。シンプルなデザインながらも、フロントポケットと金色ボタンがアクセントに。スラックスと合わせれば好感度高めのきちんとルックに、フレアスカートと合わせれば華やかなフェミニンスタイルが完成しそうです。落ち着いたネイビーで甘くなりすぎず、40・50代にぴったりの一枚です。

シックな配色で品を引き立てるVネックカーデ

【ハニーズ】「ヒアルロン酸配色カーデ」\2,980（税込）

ヒアルロン酸加工付きのシリーズには、オシャレ度高めの配色デザインもラインナップ。ネイビー × ホワイトのシックなコントラストで、コーデを品良くクラスアップしてくれそうです。ヒアルロン酸加工付きならではの、「しっとりソフトな風合い」（公式オンラインストアより）の一枚。マンネリ化しがちなオフィス服にも、プラスワンで新鮮さを与えてくれそうなカーデです。

